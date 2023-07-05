國慶日安納罕日間保健中心耆老聯歡

保健中心主任阮麗莎(中)在慶祝活動上致詞。(安納罕日間保健中心)

7月4日美國獨立日，安納罕日間保健中心（OC Anaheim ADHC / CBAS）舉辦聯歡活動，節目包括大合唱美國國歌、天佑美國、美麗美國，詩朗誦、太極拳，二胡演奏，唱歌和舞蹈等節目，該中心還準備了營養豐富的美食和水果招待出席者，約近100位老人享受歡樂時光，包括一位101歲的嵩壽長者，共同慶祝國慶佳節。

安納罕日間保健中心主任阮麗莎(Lisa)在活動致詞中表示，在美國獨立紀念日，中心的全體長者們聚集在一起，用自己歌聲和舞姿慶祝國慶節。她代表所有長者，感謝政府創建了老人日間保健中心，幫助長者走出孤獨，融入社交活動，提供老年人身心健康的場所，並鼓勵更多老人走出家門參加集體活動。大家祈望天佑美國，祝福國家繁榮富強。

該中心的徐孟侃和顧雪英夫婦介紹，他們去過好多個老人中心 ，最終選擇了安納罕日間保健中心。該中心對老人非常友善，方方面面照顧周到，聯歡會的節目是老人們精心排練出來並在國慶節當天演出，表達感恩美國，也感謝安納罕保健中心。

位於橙縣 的安納罕日間保健中心，服務橙縣周邊華人 長者，該中心室內1萬2千多呎，空間超大，各種設施完備，環境舒適，每日提供營養師精心調配的早午餐和點心，還有接送服務。中心有專業的醫療護理團隊講國語、有十多年服務長者的經驗，服務移民來美國後獨居或子女無暇照顧的年長者，幫助長者維持身心靈健康。

安納罕日間保健中心致力於創造一個溫馨、包容和支持的環境，讓老年人感受到關愛和尊重。該中心電話714-215-4388，地址2000 W. Corporate Way, Anaheim, CA 。