台積電太太積極在美創業 這類店開最多

部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

部分隨先生外派鳳凰城的台積電 員工太太，積極投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等居多。開設「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）的游佩樺分享她在美國創業的經驗，包括適應當地生活和飲食文化的差異，以及開店過程的酸甜苦辣。

「TaiwanMama Kitchen」老闆游佩樺表示，她去年3月抵達美國才開始考慮創業。她和家人來到鳳凰城，是因為支持丈夫的工作。適應鳳凰城的生活沒有太大問題，只是感覺美國與台灣的生活方式有不小差異。在鳳凰城，她必須學會開車，而在台灣有相對方便的公共交通可供選擇。游佩樺覺得台灣和鳳凰城的生活各有優劣，但她現在更想念台灣，尤其是台灣的美食，因為選擇多、豐富又好吃。

游佩樺分享創業經歷時表示，因為在台灣學過飲料製作技巧，游佩樺在開店準備上相對容易。她起初只是打算開一家賣飲料和油炸食品的店，但後來先生同事們發現她的廚藝非常出色，鼓勵她轉型為複合式餐飲。

「TaiwanMama Kitchen」主要使用台灣的原物料，因為游佩樺相信，只有這樣才能保持台灣風味。談到如何與台灣的原物料供應商合作，游佩樺表示，許多台灣供應商在美國有分支機構，可以很方便的從他們那裡買到材料。游佩樺還透露，在店鋪開設準備過程中，申請許可證不容易，大約花費兩個月；店面的尋找則相對簡單，只用了約三周。

僑務諮詢委員高志中對台積電員工的太太積極外出創業表示讚賞。他指出，許多台積電員工的太太在育兒之餘，決定投身創業並規劃長期發展，他會積極協助太太們尋找適當的開店地點，並提供支援和指導。