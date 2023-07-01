亞市國慶煙火晚會 吃喝消費萬人開心

亞市藥房商家的攤位提供各種抽獎和獎品。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 （Arcadia）市中心發展協會1日在亞市第一街附近舉辦國慶慶祝活動和煙火節，現場除了燃放節日煙火，還準備了食品攤位、酒水區域和娛樂表演，吸引上萬人參與。當天還有抽獎活動，獎品是REI提供的自行車或價值100元的禮品卡。

在Huntington大道和Diamond街之間的第一街1日下午封路，這裡變身為節日街市。道路兩旁是各個攤位商家，亞市警局、亞市警察協會、天使國家森林公園、亞市的藥房、地產、農場主等商家紛紛設立攤位。現場還有免費兒童繪臉服務，及各個攤位多數都設有抽獎環節，以及現場音樂表演、抽獎、各種流動餐車提供各種美食，從傍晚一直持續到晚上9時以後，讓大家流連忘返。

聯邦眾議員趙美心 、加州眾議員方樹強、亞市華裔市長鄭博仁、市議員高卿、王愛琳、關美滿等人參與活動。亞市副市長April Verlato即將接任市長，她當天身穿自由女神裝擔任主持，她表示，每年七月的國慶慶祝活動是亞市市區最大的節日活動之一，當天還有各種獎品等大家拿。經過三年疫情，亞市市區的商家需要更多的支持，希望借助活動能吸引更多人來這裡消費購物和娛樂休閒。

亞市市中心發展協會負責人Donna Choi表示，去年國慶活動吸引1萬5000人參與，今年相信更多人參與。亞市市中心發展協會（The Downtown Arcadia Improvement Association）成立於 2012 年，是一個致力於促進和增強亞市市中心發展的協會，由一群房地產和企業主組成，致力於創建一個更加充滿活力和對來客友好的市中心地區。該協會的主要目標包括零售招募和招商引資、保留關鍵企業、改善停車和行人設施、美化該地區，利用亞市金線及通過標誌性活動打造該地區的品牌。﻿﻿協會全年組織的標誌性活動包括12月的假日集市、10月的萬聖節鬧鬼活動及7月的國慶節和煙火表演。