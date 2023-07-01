洛縣阿罕布拉網紅「橋屋」 加價18萬成交

建在橋上的房屋。（Zillow）

日前華人區阿罕布拉 市（Alhambra）一棟建在橋上的房屋引發熱議。該房屋掛牌價僅25萬元，引發不少潛在買家參觀，成了「網紅房」。根據該房屋賣家經紀人Douglas Lee，該房屋引來很多賣家出價，他們甚至願意加價購買。該房屋最終以43萬元成交，比掛牌價整整高出18萬。

影音來源：世說新聞小組

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這處「橋屋」位於阿市東緬因街（E. Main Street）1300號街區的一處大橋上。房屋一室一衛，位於橋下面，窗外即可看見橋下時而可見的流水。上面帶有一處寬敞的陽台，與地面齊平，沒有自帶停車位。根據Douglas Lee，買家為一名白人。Zillow的紀錄顯示，該房屋於一周前進入第三方託管帳戶（Escrow）程序，目前狀態已是售出。並且買家為了儘快拿到鑰匙，放棄了所有買家有利的合約附加條件(contingency)，意味著房屋額外的修繕由買家負責。

「橋屋」的賣家在2005年以7萬2000元買下這處房屋。當時他想把此處改造成度假屋。但近20年來，幾乎沒人住過。

此處房屋建於1949年，內部設備雖顯簡陋，但地處阿市中心，附近有眾多商家包括大華99，LA Fitness，亞裔 餐廳等，其所在學區 也不錯。根據城市規定，這幢物業可允許用作住宅或者商業用途。更多買家看中的是其商業價值，設想將其改造成法務辦公室、雪茄俱樂部或Airbnb短租屋。

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