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洛縣羅斯密市今日上午一名男子被刺身亡

洛杉磯訊
洛杉磯縣亞裔社區羅斯密市1日上午一名男子被刺身亡。（LASD）
洛杉磯縣亞裔社區羅斯密市1日上午一名男子被刺身亡。（LASD）

洛杉磯縣警察局（LASD）兇殺案調查處（Homicide Bureau）消息，羅斯密市（Rosemead）7月1日上午發生一起兇殺案，一名成人男子被刀子刺殺死亡，案件仍在調查中。

據洛縣警局通報，命案發生在7 月 1 日星期六上午 8 點 52 分左右，地點 4100 Block of Walnut Grove Avenue，（核桃林大道 4100 號街區）。受害者是一名成年男性，他在事發現場被送往當地一家醫院，並在那裡被宣布死亡。有關死者個人背景資料沒有公布，嫌疑人也不知道。

羅斯密市的亞裔居民高達60%以上，市議會有三位亞裔市議員，他們在當日上午均已收到洛杉磯縣警局案情通報，但由於案件尚在調查階段，目前沒有更多細節可以透露給媒體。

任何了解此事件信息的人請聯繫洛杉磯縣警局兇殺處，電話323-890-5500。如果希望匿名提供信息，可以撥打 (800) 222-TIPS (8477) 熱線，使用智能手機在 Google Play 或 Apple App Store 下載P3 Tips移動應用程序，或者使用網站 http://lacrimestoppers.org

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