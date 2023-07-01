我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

發行320年 「世界最老報紙」維也納日報停印紙本

哈岡遊民項目口水戰：抗議者威脅員工 她像皇帝般傲慢

記者楊青/哈仙達岡即時報導
哈岡居民抗議洛杉磯縣政府草率在當地建設永久性遊民中心。（資料照片，記者楊青/攝影）
哈岡居民抗議洛杉磯縣政府草率在當地建設永久性遊民中心。（資料照片，記者楊青/攝影）

哈仙達岡第七街村Motel 6永久遊民中心改造項目引發官民對立，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）回應稱「我們本以為這是解決居民困擾的建設性對話，結果卻變成了一場大喊大叫的比賽，反對者和抗議者威脅和騷擾我的員工」，哈岡華人協會會長方孝偉律師反駁，縣政委員不僅不誠心傾聽民意，「態度更像皇帝一樣傲慢」。

方孝偉表示，蘇麗絲在聲明中首先說抗議民眾中有不少人反對政府幫助遊民計劃，有部分人則是反同性戀者，「這兩個標籤是對大眾嚴重的誤導」。他表示，過去50年，哈岡民眾先後舉行了五次抗議遊行，但大家從來沒有提過同性戀的事情；相反，五次遊行抗議的主題，都是抗議洛縣第一區在哈岡設立的永久移民中心離學校太近，離社區太近，離高速公路太近，對社區安全和居民生活品質造成潛在的負面影響。

「或許是她本人想得太多，或許她得到的訊息不準確，總之這兩個帽子是嚴重的誤導，不公正，不客觀，不是事實」。方孝偉表示，哈岡居民瞭解和理解現在加州政府和地方聯手在全州推動Homekey項目，但問題是政府在這方面預算非常充裕，而且沒有時間的緊迫性，政府完全可以很從容地把事情做好，將對現有社區和住家的影響減少到最小，比方說大量長期空置的辦公區和倉庫，離現有居民區較遠，對現有社區影響較小，都可以改造利用，政府爲什麽視而不見？

方孝偉表示，蘇麗絲稱她的工作人員在市民公聽會上遭到辱罵，完全是因為她的工作人員在公聽會上沒有耐心聽民眾的意見，導致大家無法忍受他們自說自話。他表示，哈岡人的住家和身家性命都在這裡，政府如此草率做事情，政府工作人員一副事不關己的樣子，反倒說大家提意見是辱罵他們冒犯他們，全無真誠服務之心。

方孝偉表示，到現在為止，哈岡居民向政府提出了他們對在當地改建永久性遊民中心計劃所看到的問題，並要求政府做出補強計劃，但沒有得到應有的回應。現在的情況依然是各說各話，一方面是抗議民眾越來越多，另一方面是縣政府說土地自由使用等等已經獲得豁免，隨時可以開工。他質疑，縣政府現在的表現和態度就是獨裁，民主法治的國家怎麼會是這個樣子？

方孝偉進一步表示，Homekey計劃原來是紐森州長在疫情期間推出的行政命令，老百姓沒有說話的機會。這道行政命令用於在疫情緊急情況暫時收容遊民可以理解，但現在完全不是緊急情況，變成了政客們用政府的資源和權力玩弄政治。

按縣政府計劃，哈岡的遊民中心工程7月開始動工，2024年11月完工。方孝偉表示，現在看來動工是擋不住了，但抗議的民眾們希望在工程拿到使用執照前可以採取法律行動。

遊民 蘇麗絲 疫情

上一則

南加海域藻類污染 居民勿食貝類海鮮

延伸閱讀

遊民中心爭議 蘇麗絲：反對者威脅騷擾我的員工

遊民中心爭議 蘇麗絲：反對者威脅騷擾我的員工
企業家古紹崙捐4萬 助非盈利組織

企業家古紹崙捐4萬 助非盈利組織
市警61分局長調任 社區不捨

市警61分局長調任 社區不捨
反對建遊民中心 哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 集會遞請願書

反對建遊民中心 哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 集會遞請願書
疑似精神病患華埠鬧事 3遊民見義勇為阻止

疑似精神病患華埠鬧事 3遊民見義勇為阻止
清理遊民掀波瀾 警員用詞不當遭批

清理遊民掀波瀾 警員用詞不當遭批

熱門新聞

好市多售賣的29.99元的「煙火」。（王先生提供）

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

2023-06-25 15:19
亞裔老夫婦坐電動輪椅被白衣男搶劫。(IG@sgvluxuriousdetail)

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

2023-06-25 21:05
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
一名來自台灣的男遊客與妻子在洛杉磯環球影城遊玩期間發生爭執。圖為洛杉磯環球影城（取材自環球影城臉書）

只是開玩笑？台男在LA環球影城與妻子起爭執被捕

2023-06-26 20:20
每磅不到一元錢的櫻桃令華人驚喜。（讀者提供）

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

2023-06-22 20:01
鑽石吧老人之家爆兩屍命案。（ABC 7）

洛縣鑽石吧老人之家雙屍命案 警證實兇嫌為40歲華人

2023-06-25 00:51

超人氣

更多 >
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債

32歲背2.3萬學貸 她來自低收家庭：得用一輩子還債
中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」