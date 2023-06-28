哈岡居民怒火燒向蘇麗絲 反對戶外建永久遊民中心

活動組織者、哈岡華協會長方孝偉代表抗議民眾向蘇麗絲喊話。（記者啟鉻／攝影）

南加洛杉磯縣屬地哈岡（Hacienda Heights，哈仙達岡）社區民眾反對建設永久遊民 中心抗議行動28日仍持續進行。當天他們將怒火直接指向第一選區縣政委員蘇麗絲 。示威者在南艾爾蒙地 蘇麗絲辦公室前集會，手舉抗議標語牌，向蘇麗絲嗆聲。活動組織者、哈岡華人協會會長方孝偉將聯署請願書遞交給蘇麗絲辦公室工作人員。抗議行動還得到其他城市華人支持，多家主流媒體記者現場報導。

當天抗議行動自午後1時30分開始，持續至午後3時許。部分參與者提前來到現場。隨後抗議者從四面八方向蘇麗絲南艾爾蒙地辦公室前聚集。他們拿著標語牌，上面寫著「蘇麗絲=獨裁者」（Solis= Dictator）、「蘇麗絲，恥辱」（Solis, Shame）、「蘇麗絲，不要躲起來！」（Don't Hide, Solis !）以及「孩子們安全第一，不要永久遊民中心！」、「拒絕Homekey 計畫」還有「讓在蘇麗絲居住城市實施Homekey 項目」、「不要霸凌哈岡！」等。參與民眾族裔多元，不少西裔居民也加入示威行列。還有從阿罕布拉市的華裔居民帶來腰鼓，前來力挺敲鼓吶喊。洛縣警局派來部分警力自附近守候維持秩序，據警官Erin Liu表示，警方是來保護抗議民眾的，避免意外事件發生。抗議活動期間，蘇麗絲並未現身。華興保險總裁張國興和多位員工也趕到現場參與抗議。

據現場一位活動參與者露茜表示，哈岡是屬於縣政委員蘇麗絲的第一選區。抗議民眾今天到蘇麗絲在南艾爾蒙地辦公室，就是要明確告訴她，哈岡絕大多數居民堅決反對在社區建設永久遊民中心的，現在聯署請願簽名至少3000人反對這個遊民安置項目。

參與者蘇先生說，哈岡居民不希望讓自己的社區成為遊民中心，有很多地點可以安置遊民，為什麼要在咱家附近建設永久遊民住地。問題是蘇麗絲負責的第一選區包括哈岡，卻沒有事先通知社區，也沒有先與大家商量，甚至對於居民訴求沒有任何回應，粗暴對待民意。

方孝偉表示，居民訴求社區安全、學校安全，遊民安置項目與60號公路太近。這些主要訴求遭到縣府、建商忽視。而且永久安置遊民計畫不透明，哈岡絕大多數居民並不了解，並沒有落實居民知情權。大家在抗議示威時，一些當地其他族裔居民也根本不知道這個項目，所以在持續抗議中，參與者踴躍加入且族裔逐漸多元化。縣政委員蘇麗絲是哈岡地區民意代表，要按照民意訴求，希望將社區生活品質、社區安全、孩子安全放在第一位。