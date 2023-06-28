喜瑞都中文學校華語文學習中心成果展

喜瑞都中文學校台灣華語文學習中心在洛杉磯台美商會舉辦期末成果發表會暨頒獎典禮。（臺灣華語文學習中心-喜瑞都中文學校）

喜瑞都 中文學校台灣華語文學習中心之「商會專班」，近期在洛杉磯 台美商會辦公室舉辦期末成果發表會暨頒獎典禮，在學習華語文的同時也更多了解與認識了台灣的文化、共同來推廣華語文的學習。

洛僑中心劉岱欣副主任表示，本華語文商會專班特別得到洛杉磯台美商會吳宣蓉會長的支持與合作，這是第一個由臺灣華語文學習中心結合喜瑞都中文學校與在地商會合作開設的專案，這樣結合模式十分成功。

喜瑞都中文學校張安琪校長與許多資深老師到場觀摩與交流，感謝洛杉磯台美商會及吳宣蓉會長的支持，以及李宜秋老師將商會專班帶得有聲有色。

喜瑞都中文學校華語文學習中心顏綠新主任表示，喜瑞都中文學校於2022年榮獲僑委會遴選為華語文學習中心，今年為配合學生程度及需求，共開了進階班、台美商會專班，以及與喜瑞都老人中心 合辦的樂齡班。 老師們配合僑委會的華語文教材，設計不同的課程來因材施教，成效斐然。

此次成果發表會，學生們自己設計以中文呈現的主題學以致用。當天發表有王耀宗同學現場教學如何包餃子，從材料的準備到現場教學，都用中文解說，並邀請來賓動手一試。陳白山同學主持中文問答遊戲：每題題目內容應用與融入了所有課堂所學，寓教於樂。學生林思綺夫妻檔現場演唱和吉它伴奏。最後由商會專班李宜秋老師帶來學期課程回顧影片，除了教材，還包括學生們的手寫作業、專題發表回顧，與每週中文錄音作業花絮剪輯播放等等。李宜秋老師以「成功沒有奇蹟，只有不斷累積」為題，鼓勵學生們，每天只要花10~20分鐘複習中文課所學，一學期過後已經不一樣。

在頒獎典禮上，學生們上台以中英文穿插分享學習感言，感謝中文學校提供專業師資以及多元教學的學習環境，家人們也都感同深受的表示，參加完成果發表會後，完全可以理解為什麼自己的另一半會喜歡來上中文課以及認真準備作業。