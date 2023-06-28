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柑縣台美商會2023年會 陳啟耕接任會長

本報訊
新屆會長及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠(右一)見證下宣誓就任。（橙僑中心）
新屆會長及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠(右一)見證下宣誓就任。（橙僑中心）

加州柑縣台美商會6月25日晚上在Hilton Irvine/Orange County Airport舉辦「2023年會暨會長交接典禮」，當天由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育監交會印，象徵承先啟後，並轉達僑務委員會徐佳青委員長頒贈給卸任會長楊博盛的感謝狀及新任會長陳啟耕的賀狀。聯邦眾議員朴銀珠（Michelle Steel）、金映玉(Young Kim)、Yorba Linda前市長黃瑞雅、橙僑中心蕭蓓如主任等多位政、僑、商界嘉賓出席，與超過350位嘉賓共同見證交接儀式，對卸任的楊博盛會長兩年來的積極服務，開展會務，報以熱情的感謝與掌聲，也為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。

張正育副處長代表紀欽耀處長問候大家，共同慶賀柑縣台美商會2023年會暨會長交接典禮。他讚揚並肯定商會多年來，在歷任會長的帶領與會員的團結努力下，協助經文處推展國民外交、防疫外交，形塑臺灣正面形象，並舉辧各項專業講座，協助僑臺商創業及提升競爭力，配合政府推動各項經貿活動，鼓勵會員回臺投資新創事業，協助開創海外通路及商機。這足以見證加州僑台商對促進臺美經濟文化交流的不懈努力與卓越貢獻。

楊博盛會長特別感謝會員的共同努力、僑委會及橙僑中心蕭蓓如主任在會務發展的協助，在各會員的團結努力下，不僅為僑臺商拓展商機，促進臺美經濟文化交流，也一起投身醫療防疫等慈善公益活動，活動中並安排表揚葉旭旻、陳鳳桃、林翠雲獲頒傑出會員獎。

陳啟耕會長及理事幹部團隊在聯邦眾議員朴銀珠見證下宣誓就任，陳啟耕會長期許自己能承先啟後，開創新局，未來柑縣台美商會除了持續對弱勢團體、急難救助奉獻心力，也將致力於各行各業的交流，連結各商會及僑界團舉辦大型活動，為僑臺商拓展商機。

橙僑中心蕭蓓如主任代表僑務委員會致詞，說明今年與美國簽訂《台美21世紀貿易倡議》首批協定，這是自1979年以來台美間最具規模、最全面性的貿易談判所達成的階段性成果，感謝楊博盛會長及及其幹部們過去2年來的辛苦與付出，也祝福新任陳啟耕會長帶領商會團隊會務發展順利。

本次柑縣台美商會「2023年會暨會長交接典禮」擴大舉辧，嘉賓雲集，並出版42周年紀念年刊增添光彩，希望吸引更多年輕的僑胞認識商會，進而加入商會，為商會注入新血與希望。當天商會用心規劃安排活動內容與佈置會場，高級美食料理，穿插勁歌熱舞、卡拉OK、樂隊表演等餘興節目，活動精彩豐富，現場歡笑與掌聲此起彼落，賓主盡歡，活動圓滿成功。

柑縣台美商會「2023年會暨會長交接典禮」，副處長張正育(中)、監事長林翠雲（左...
柑縣台美商會「2023年會暨會長交接典禮」，副處長張正育(中)、監事長林翠雲（左2）、名譽總會長吳東昇（右2）監交會印，由現任會長楊博盛（左1）交棒給新任會長陳啟耕（右1）。（橙僑中心）
現場貴賓合影為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。（橙僑中心）
現場貴賓合影為新任的陳啟耕會長及理事團隊表達支持。（橙僑中心）

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