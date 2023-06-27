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國慶假期LAX最忙 300萬旅客出入機場

記者張宏/洛杉磯即時報導
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在28日星期三至7月10日星期一的國慶假期旅行期間，將有近300萬名旅客進出機場。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在28日星期三至7月10日星期一的國慶假期旅行期間，將有近300萬名旅客進出機場。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 預計在28日星期三至7月10日星期一的國慶日假期旅行期間，將有近300萬名旅客進出機場。而7月將成為LAX夏季旅行最繁忙的月份，整個月預計會吸引約700萬名旅客前往機場。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官Justin Erbacci表示，LAX即將迎來繁忙的夏季旅行，預計旅客量將達到今年迄今為止的最高水平。國慶日假期前後幾天平均每天有22萬8000名旅客。機場停車場每天都已接近最大容量或已飽和，因此鼓勵旅客利用智能停車系統在任何中央區航廈 (CTA)或LAX經濟適用停車場預訂停車位。 旅客還可提前到達並提前訂購食品和飲料以便在登機口取貨，使旅行旅程更加愉快。

國慶日旅行期間最繁忙的日子預計是6月29日星期四，約有24萬1000名旅客。30日星期五約有24萬5000 乘旅客及7月10日星期一，約有25萬1000名旅客。與 2019年3月相比，這些高峰日約佔旅客量的90%，預計將是機場自2020年初疫情以來最繁忙的出行日。

預計出行期間，機場車流量也將繼續增加，高峰日包括6月29日至30日和7月9日每天預計超過9萬輛汽車。由於機場周圍交通擁堵，停車場接近滿負荷，強烈建議旅客提前在Parking.FLYLAX.com 在線預訂停車位，該網站允許旅客預訂LAX機場經濟停車設施及中央航廈停車位。提前預訂是旅客在機場獲得保證座位的唯一途徑。

第96街和Alverstone大道交匯處現已開放第二個手機等候區，為家人和朋友提供一個在車內等候的空間，直到準備好從航站樓路邊接載旅客。 這將有助於減少中央航廈區周圍交通量。 另一個手機等候處將保持開放，位於第96街和Vicksburg大道交匯處。

旅客也可考慮使用其他交通方式，包括LAX FlyAway，或者在LAX經濟停車設施下車並使用那裡的免費航廈接駁車。LAX經濟停車場提供24小時從到航廈的頻繁且免費的接駁服務，並使用中央航廈區域內的專用車道來提供最快服務。

乘坐聯合航空航班的旅客還可參加LAX快速通道計劃，該計劃允許使用第七和第八航廈旅客在運輸安全管理局 (TSA) 檢查區預留15分鐘窗口，以便使用專用通道獲得最快服務。

LAX機場車流量也將繼續增加，高峰日包括6月29日至30日和7月9日每天預計超過...
LAX機場車流量也將繼續增加，高峰日包括6月29日至30日和7月9日每天預計超過9萬輛汽車。（LAX提供）

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