洛杉磯鑽石吧老人之家 兩女被殺凶嫌投案

鑽石吧 24日發生一起雙屍謀殺案,居住在當地一所年長者之家的兩名婦女被人謀殺身亡,一名自稱凶手的工作人員案後報案並被警方逮捕。目前警方正在就本案深入調查當中。由於鑽石吧日前發生一起華人 家暴引發的警方槍擊案,兩案一傷一死,警方特別表示24日的凶案無關社區暴力犯罪,民眾不要過於驚慌。

位於鑽石吧Sapphire Canyon Road 23800號路段的凶案現場至24日傍晚仍在關閉當中,負責本案調查的洛杉磯縣警察 局凶案組在附近街區拉上黃綫,禁止外人和車輛進入。

警方表示,凶案發生在24日上午8時5分左右。警方接到一名報案人電話,聲稱自己殺了兩名婦女。警方接報趕到現場時,兩名成年女性受害者被宣布當場死亡。報案人稍後以嫌疑人身份被捕。

警方目前以案件調查中為由拒絕透露兩名受害人的年齡和族裔,凶嫌的性別、年齡和族裔等細節也在保密當中。鑽石吧市長周柏華表示,他是當天上午11時左右接到鑽石吧警察局長通報,瞭解兩名婦女被謀殺事件。警方給市議員的通告同時表示,凶案現場為當地的一處年長者照顧中心,即年長者之家,初步調查顯示兩名女性受害人均年長者之家的住客,凶嫌則是年長者之家的工作人員。

鑽石吧「快樂居家老人護理中心(Happy Home Care for Elderly)」24日傳出凶案,兩名婦女被殺。(Happy Home Care for Elderly網站)

据瞭解,發生凶案的地址為一處名爲「快樂居家老人護理中心(Happy Home Care for Elderly)」的年長者之家,是一家非醫療性執照照顧機構,每年365天、每周七天、每天24小時開放,並配備充足的人員隨時值班。滿額住戶為六人,住客都在60歲或以上,包括需要生活輔助、記憶支持及照顧以及可以獨立生活不需幫助的年長者。

据當地居民表示,該處由住家改造的年長者之家,已經營十年以上。從該護理中心公佈的過往的照片看,該中心的男女住客絕大多是華人和亞裔面孔。

目前本案正在進一步調查當中,一名涉及此案兩人被謀殺的嫌疑人被拘留。洛縣警方呼籲知情民眾向警方提供任何綫索,可聯繫縣警局凶案組323-890-5500;匿名提供綫索可致電800-222-TIPS(8477),或http://lacrimestoppers.org

