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洛杉磯鑽石吧老人之家 兩女被殺凶嫌投案

記者楊青/鑽石吧即時報導
鑽石吧「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elderly）」24日傳出凶案，兩名年長婦女被殺。（Happy Home Care for Elderly網站）
鑽石吧「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elderly）」24日傳出凶案，兩名年長婦女被殺。（Happy Home Care for Elderly網站）

鑽石吧24日發生一起雙屍謀殺案，居住在當地一所年長者之家的兩名婦女被人謀殺身亡，一名自稱凶手的工作人員案後報案並被警方逮捕。目前警方正在就本案深入調查當中。由於鑽石吧日前發生一起華人家暴引發的警方槍擊案，兩案一傷一死，警方特別表示24日的凶案無關社區暴力犯罪，民眾不要過於驚慌。

位於鑽石吧Sapphire Canyon Road 23800號路段的凶案現場至24日傍晚仍在關閉當中，負責本案調查的洛杉磯縣警察局凶案組在附近街區拉上黃綫，禁止外人和車輛進入。

警方表示，凶案發生在24日上午8時5分左右。警方接到一名報案人電話，聲稱自己殺了兩名婦女。警方接報趕到現場時，兩名成年女性受害者被宣布當場死亡。報案人稍後以嫌疑人身份被捕。

警方目前以案件調查中為由拒絕透露兩名受害人的年齡和族裔，凶嫌的性別、年齡和族裔等細節也在保密當中。鑽石吧市長周柏華表示，他是當天上午11時左右接到鑽石吧警察局長通報，瞭解兩名婦女被謀殺事件。警方給市議員的通告同時表示，凶案現場為當地的一處年長者照顧中心，即年長者之家，初步調查顯示兩名女性受害人均年長者之家的住客，凶嫌則是年長者之家的工作人員。

鑽石吧「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elder...
鑽石吧「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elderly）」24日傳出凶案，兩名婦女被殺。（Happy Home Care for Elderly網站）

据瞭解，發生凶案的地址為一處名爲「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elderly）」的年長者之家，是一家非醫療性執照照顧機構，每年365天、每周七天、每天24小時開放，並配備充足的人員隨時值班。滿額住戶為六人，住客都在60歲或以上，包括需要生活輔助、記憶支持及照顧以及可以獨立生活不需幫助的年長者。

据當地居民表示，該處由住家改造的年長者之家，已經營十年以上。從該護理中心公佈的過往的照片看，該中心的男女住客絕大多是華人和亞裔面孔。

目前本案正在進一步調查當中，一名涉及此案兩人被謀殺的嫌疑人被拘留。洛縣警方呼籲知情民眾向警方提供任何綫索，可聯繫縣警局凶案組323-890-5500；匿名提供綫索可致電800-222-TIPS（8477），或http://lacrimestoppers.org

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鑽石吧「快樂居家老人護理中心（Happy Home Care for Elder...
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鑽石吧 警察 華人

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