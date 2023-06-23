洛杉磯7/4國慶日 華人社區多場活動

7/4國慶日期間，聖蓋博谷地區有多場慶祝活動。(Gettyimages)

7月4日國慶日（亦稱獨立日，Independence Day）臨近，多場大型社區慶祝活動也隨之到來。在南加州華人聚集的聖蓋博谷地區，不少城市將在國慶日期間舉辦多場免費的慶典和煙花表演，適合親朋相聚、闔家歡樂。

阿罕布拉 市（Alhambra）將在7月4日（周二）下午4時開始於Almansor Park舉辦盛大慶祝活動。屆時將有美食 攤位，趣味遊戲，現場表演，煙花表演將在9時開始。4時開始入場，進場有安檢措施，不得攜帶酒精、香菸、烤肉設備、煙花、降溫設備或是武器。

蒙特利公園市 （Monterey Park）將在7月1日（周六）下午4時至9時30分在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行慶祝活動。4時開始將在公園有現場表演，包括西區空中國家護衛隊樂團，以及Kaylyn&New Frontier樂隊表演。還有餐車提供食物。9時開始有煙花表演。煙花墜落地區包括McPerrin，Harding以及Ramona街，為安全起見，將在當天下午4時至11時關閉。

聖瑪利諾（San Marino）將在7月4日（周二）於Lacy Park舉辦全天慶典，屆時將有餐車、娛樂、遊行、煙花表演等。該活動買票入場，本市居民每位五元，非本市市民15元一位。2歲以下兒童免費。民眾即日起至7月3日前可在Stoneman Building和Crowell 公共圖書館購票。公園最早於早上7時開門，煙花表演晚上9時。

亞凱迪亞市（Arcadia）將在7月1日舉辦獨立日免費慶祝活動，地點市中心，下午5時至晚上9時30分，屆時將有美食、社區攤位、現場表演、兒童免費遊戲等，晚間有煙花表演。

布班克（Burbank）星光碗（Starlight Bowl）將在7月4日舉辦慶祝活動，票價12元至150元不等，停車開放時間為4時30分，會場開放時間為5時30分，演唱會將在6時30分開始，將由「The Rising」和「Hollywood U2」帶來精彩表演，9時許煙火表演。

洛杉磯市，7月4日晚在市中心大公園（Grand Park）有盛大慶祝活動，免費入場，屆時有兩個現場表演舞台，美食攤位。現場表演下午4時開始，晚上9時有精彩煙花秀。民眾可乘坐地鐵至Civic Center/Grand Park站，或停車在音樂中心和迪士尼音樂廳停車場，停車費10元。