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汽車走私芬太尼市值200萬 CBP聖地牙哥邊境查獲

洛杉磯訊
海關邊境保護局（CBP）官員16日在聖地牙哥（San Diago） 口岸查獲價值200萬元的彩色芬太尼藥丸，這些藥丸被藏在汽車儀錶盤和座椅等各個位置。（CBP圖片）
海關邊境保護局（CBP）官員16日在聖地牙哥（San Diago） 口岸查獲價值200萬元的彩色芬太尼藥丸，這些藥丸被藏在汽車儀錶盤和座椅等各個位置。（CBP圖片）

海關邊境保護局（CBP）官員16日在聖地牙哥（San Diago）查獲價值200萬元的彩色芬太尼藥丸，這些藥丸是在一輛汽車內被發現的，61包藥丸被藏在汽車儀錶盤和座椅等各個位置。

6月16日上午，CBP官員在聖地牙哥邊境例行車輛執法檢查時，一名29歲女性駕駛一輛2010年生產的轎車，陪同她的是一個八歲孩童，兩人均提供了進入美國的有效旅行證件。在初步檢查中，官員注意到該車輛後圍板上有塑料包裹，因此將這名旅客轉送至二級機構進一步檢查。

經檢查，警方在汽車內的儀表板、駕駛員和乘客座椅、後圍板和油箱內多處發現了61個包裹，現場檢測呈芬太尼陽性，共計查獲14包各種顏色、16包粉色和31包藍色的芬太尼，總重42.15磅。

聖伊西德羅（San Ysidro）入境處總監瑪麗扎·馬林 (Mariza Marin) 表示，CBP官員努力通過分層執法策略打擊複雜的走私技術。對於芬太尼等危險藥物來說，這樣的檢查執法尤其重要。CBP官員的奉獻精神和辛勤工作體現了 對保護美國邊境和社區的承諾。

這些繳獲的毒品市價估計為225萬元，這名女性駕駛因涉嫌走私毒品罪被拘留，移交國土安全調查局 (HSI)進一步處置。未成年兒童被釋放，由一名家庭成員監護。

CBP 汽車 毒品

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