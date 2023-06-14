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樂活50+心理健康論壇 跳舞繪畫排憂解愁

記者王若然／聖蓋博即時報導
「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）。（記者王若然／攝影）
「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）。（記者王若然／攝影）

「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。當天活動請來四位心理學專家為民眾講解如何活得更快樂。除了講座，還有備受歡迎的全場都會跟著跳的尊巴舞，運用繪畫排解憂愁等互動環節。當天室內座無虛席，有約240人參加。

恢復之路，「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平（Amanda Lee）將當天的心理健康論壇成為「恢復之路」，她說，很多人可能意識到了有心理健康問題，但不知如何恢復，當日演講嘉賓為民眾指點迷津，如何讓心情好起來。

當天的心理講座中，第一位演講嘉賓為洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh），她為大家講解了「慢活人生」的概念和如何實踐。她教授了如何冥想、深呼吸放鬆心情，如何在憤怒、猶豫的時候轉移注意力，減少對物質的迷戀，簡單過生活。

其他演講嘉賓還包括楊長青醫學博士（Joseph Yang）與洛杉磯加大（UCLA）東西醫學中心張衛軍博士講解的「非藥物干預心理健康療法」；專程來自美東的劉綺君（Lily Liu），講述「以人為本、創傷知情」的家人照顧方法；擁有心理學及工業設計雙學位的林麗貞老師現場帶領大家體驗禪繞畫（Zentangle），通過簡易筆畫減少焦慮，放鬆心情。

洛杉磯真鼓音（Makoto Taiko）的太鼓樂齡班作為當天活動的開場表演嘉賓，帶來了精彩的擊鼓表演。廣受歡迎的全場尊巴舞回歸，由Katie老師帶領大家一起健身熱舞。

這是「樂活50加」今年舉辦的第二場心理健康活動了。當天的活動受到了多個政府部門的支持。加州老年事務局（California Department of Aging）交流處副主任Connie Nakano說，老年人的心裡健康非常重要，「樂活50加」非常有意義。此外，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲代表Anthony Cespedes，洛縣委員巴格（ Kathryn Barger）代表吳忠國，都到場支持。洛杉磯縣頒發賀狀給「樂活50加」首席執行官兼共同創辦人李兆平。

吳忠國說，「我和Anthony Cespedes都非常高興來參加這場活動。」在蒙市槍擊案發生後，亞裔社區的心理健康問題受到關注。這場活動可以為亞裔社區民眾在心裡健康方面提供很重要的資訊。如果民眾有任何需要幫助的，也可以通過「樂活50加」的工作人員讓他們知道。

洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh）。（記者王若然／攝影...
洛杉磯縣心裡部門臨床咨詢師杜信華（Jennifer Duh）。（記者王若然／攝影）
Anthony Cespedes（左一）、吳忠國（右一）為Amanda頒發賀狀。...
Anthony Cespedes（左一）、吳忠國（右一）為Amanda頒發賀狀。（記者王若然／攝影）
「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。（記者王...
「樂活50加公益基金會」14日在聖蓋博某酒店舉行免費心理健康資源分享會。（記者王若然／攝影）

心理健康 洛杉磯加大 醫學

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