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西南航空機票限時六折 LA/夏威夷往返$170

記者子為/洛杉磯即時報導
西南航空於6月13日推出六折優惠，限時三天，到6月15日截止。（截圖自西南航空官網）
西南航空於6月13日推出六折優惠，限時三天，到6月15日截止。（截圖自西南航空官網）

隨著畢業季結束和暑期到來，許多人已開始籌劃旅行。西南航空（Southwest Airline）於6月13日推出六折優惠，限時三天，到6月15日截止。

該優惠適用於2023年8月15日到12月14日期間的航班，但不包括11月16日到11月27日這一區間的機票。該優惠只能用於購買單程或往返的「Wanna Get Away」和「Wanna Get Away Plus」類型機票，需要在西南航空官網預訂，優惠的截止時間為6月15日晚11時59分（Pacific Time）。六折優惠僅針對票價，不包含其他稅費。因為座位和日期有限，先買先得。

在洛杉磯留學的華人張小姐暑期正計劃前往西雅圖遊玩，得知此優惠後她上網查詢，選擇了8月23日從洛杉磯國際機場（LAX）出發、8月29日從西雅圖（SEA）返程的機票，發現往返最低票價稅後只要162元，張小姐覺得該票價在旅行旺季還是很優惠的。

張小姐還指出，根據她的研究，六折優惠還可以搭配「Companion Pass」（同行免費證）使用，張小姐此前用積分兌換了一張Companion Pass，可以免費帶另一人飛行。一位生活在加州的網友也表示，自己計劃在9月中旬和伴侶從洛杉磯去夏威夷遊玩，如果將六折優惠搭配Companion Pass使用，往返直飛機票稅後僅需220元，相當於每人才110元。

根據記者在西南航空官網的查證，9月中下旬洛杉磯和夏威夷火奴魯魯直飛往返的航班，在六折優惠後，稅後總價能低至168元，十分划算。

獲得優惠的辦法很簡單，只要在結帳時輸入優惠碼「40OFF」即可，活動詳情可查詢西南航空官網：https://www.southwest.com

根據記者查證，9月中下旬洛杉磯和夏威夷（火奴魯魯）直飛往返機票在優惠後能低至16...
根據記者查證，9月中下旬洛杉磯和夏威夷（火奴魯魯）直飛往返機票在優惠後能低至168元。（截圖自西南航空官網）

洛杉磯國際機場 夏威夷 西雅圖

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