南加25歲女囚從懲教拘留中心逃跑 警籲小心

被判三年牢獄的25女囚犯Aleisha Schmitz 11日傍晚從洛杉磯縣的一處懲教拘留中心逃跑。（加州懲教署）

洛杉磯 縣警局12日發出緊急通告稱，一名女囚犯11日（星期天）傍晚從洛杉磯縣一處懲教拘留中心逃跑，民眾多加小心，知情者速報警。

加州 懲教署（California Department of Corrections and Rehabilitation）洛縣拘留中心12日發出通告稱，逃跑女囚是25歲的施密茨（Aleisha Schmitz），她是11日傍晚7時失蹤，有人看到她在拘留中心附近上了一輛灰色或銀色的奔馳汽車。

加州懲教署表示，施密茨因二級搶劫罪和造成他人受傷的車禍並從肇事現場逃逸被判三年監禁。

懲教署表示，當施密茨逃離監獄 時，獄警收到其附近監控系統的警報。幾分鐘內，懲教安全辦公室的警員被派去尋找並試圖逮捕施密茨，但警方的行動顯然沒有趕上對方的逃跑速度。施密茨失蹤前身穿藍色夾克和灰色運動褲。據懲教官員稱，她身高5呎4吋，體重197磅，棕色頭髮和棕色眼睛，膚色淺。

警方稱，施密茨在2022年被定罪並判處三年監禁後，加入「從拘留到再度融入社區計劃（Community Transitional Reentry Program）」，該計劃允許符合條件的囚犯在社區拘留所服刑，而不是被關在州立監獄。該計劃還提供一系列康復服務，包括協助酒精和藥物恢復、就業、教育、住房、家庭團聚和社會支持等。加州懲教署表示，自1977年以來，99%未經許可離開懲教拘留中心的被監禁人員，最終都會重新被捕。

懲教中心沒有透露施密茨是從洛杉磯縣的哪個拘留中心逃逸的，目前已知在洛杉磯市詹姆斯伍德大道2756號（James M. Wood Blvd）有一個有60個床位的懲教中心，在聖塔菲泉市（Santa Fe Springs）的布盧姆菲爾德大道 （Bloomfield Ave）11121號也有一個82個床位的懲教中心。

警方呼籲任何看到施密茨的民眾，請馬上打911報告警方。