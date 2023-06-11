中華民國僑務顧問施啟祥因病辭世 僑界同悲

施啟祥（左二）生前積極參與僑社活動，在僑界廣為人知。（楊賢怡提供）

北美華人 會計師協會監事長、中華民國 僑務委員會僑務顧問、中華民國空軍子弟旅美加校友會理事施啟祥，於4月30日在洛杉磯 市西嶺醫院（West Hills Hospital）病逝，享壽68歲。遽聞溘逝，僑界同悲。

施啟祥生前曾承辦洛杉磯許多大型社團的稅務申報及財務事宜，是南加州知名會計師之一。每年報稅季，施啟祥都協同南加州其他會計師，在洛杉磯與橙縣華僑文教中心替僑胞講解年度財稅更新規定。此外，在施啟祥擔任「北美華人會計師協會」會長期間，他與美國國稅局洛杉磯外貿部建立良好的合作關係，幫助僑胞獲取最近的稅務資訊、節稅政策及資產管理訊息。

施啟祥生前好友楊賢怡表示，施啟祥生前經營的會計師事務所辦公地點距離他的家約一百哩，往返開車近三小時。他每周工作近七天，每日長途駕車，備極辛勞，是第一代移民創業成家的楷模。之前每次的「北美華人會計師協會」年度返台參訪與交流活動，他也都因業務繁忙來去匆匆， 心中滿是工作。

楊賢怡還表示，施啟祥生前積極參與僑社活動，出錢又出力，嘉惠僑社。每年在蒙特利公園市舉辦的中華民國國慶遊行以及空小校友年會，以及歡迎中華民國總統及官員到訪，都能看到他撐著國旗、校旗的身影；2021年聖峪華協中文學校奉僑委會核准成立「台灣華語文學習中心」，他撥冗出席開幕典禮，給予學校師生莫大的鼓勵。