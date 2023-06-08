華裔自辦媒體網站每月約八百萬訪客量 創業獲表揚

華裔創業者羅焌諺（左四）在加州議會大廳接受表彰。（AAPILC）

加州 議會亞太裔立法聯盟 (Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus，簡稱AAPILC)， 在亞裔 傳統月表揚對社區做出傑出貢獻的12位亞裔，其中南加州年輕一代華裔創業者羅焌諺 (Benny Luo) ，在加州議會大廳接受表彰。

AAPILC由亞太裔立法議會議員組成，致力於推動有關亞裔社區的立法，為亞太裔群體發聲。加州議會亞太裔立法黨團主席羅達倫 (Evan Low) 、副主席方樹強 (Mike Fong) 及閔大衛 (Dave Min) 出席了頒獎儀式，為來自金融、醫療、媒體、公共服務等領域的獲獎者頒獎發證書。

曾入選福布斯網站(Forbes)媒體界30位30歲以下新秀榜單的羅焌諺，畢業於爾灣加大 （UCI）。自畢業起，他便開始在媒體業探索，曾創辦娛樂網站NewMediaRockstars，獲得眾多名人和大公司認可。之後，羅焌諺又創辦媒體網站NextShark，該網站在短短幾年間收穫大量亞裔年輕讀者，逐漸發展為一個為亞裔群體提供商業、文化、娛樂、政治、科技、生活方式等諮詢的綜合性平台，網站每月已有約八百萬的訪客量。 NextShark曾受到多次表彰，曾入選「Facebook可持續加速器2020年類別」，並獲得亞美廣告聯盟頒發2021年度公關活動獎。

代表爾灣地區的加州第37選區韓裔州參議員閔大衛表示，獲得AAPILC表彰的個人，均是各自領域的佼佼者，顯示出這個國家的多樣性。獲獎者從女性權利到公共服務，以不同的方式為加州做出傑出貢獻。

加州49選區州眾議員、加州議會亞太裔立法黨團副主席方樹強表示，獲獎者在幫助亞太裔群體倡導平等機會方面產生了深遠的影響，激勵亞太裔群體能不斷優化目標。