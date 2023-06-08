百年中國老字號美國時尚品設計比賽

亞凱迪亞市議員王愛琳（左）對孫儉（左二）和其團隊表示支持。（記者張宏／攝影)

中國百年老字號在美國宣揚國風國潮，日前宣布將舉辦全球東方文化青年時尚 品設計大賽。召集各地有情懷有夢想的藝術家、手工匠人、青年從藝者、及熱愛東方文化的同道中人共築美麗東方之夢。

裕泰祥第四代傳承人孫儉（Jane Sun）表示，比賽始於文化終於創作，打造有商業價值的東方設計賽事，是品牌發展最核心的價值觀。希望能通過挖掘中國文化的深厚底蘊和真正價值，讓東方美在世界煥發時代的光彩。如今東方文化創意經濟還屬於起始階段，應該關注藝術人才的價值，為新生代未來從藝人才提供平台，激發國風品牌產品生命力。

她說，這次比賽有八個常規賽事類別，包括時裝成衣設計類、時尚服飾配飾類、時尚家居裝飾類、時尚圖形、禮品包裝類、時尚攝影類、視頻類、時尚藝術衍生品類、時尚網站視覺設計和東方模特賽事。面向全球熱愛東方文化設計，15歲以上的社會、院校青年群體，讓更多從藝者加入進來，成為東方好物的創新者。比賽通過命題設計，多維度分類別、分層次中美專家學者評委選拔，給予參賽者更多的展示機會，為他們的創作提供更優質切合實際的落地條件。