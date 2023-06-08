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台僑後代申請ROC護照 只要注意這幾件事可免服兵役

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，解釋了海外僑民在申請護照時應注意的相關事項，同時呼籲僑民為第二代和第三代申請護照。。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，解釋了海外僑民在申請護照時應注意的相關事項，同時呼籲僑民為第二代和第三代申請護照。。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長6月7日（周三）在僑務工作座談會中，呼籲僑胞們為兒女申請護照，特別是台二代和台三代。他強調，若有戶籍只要申請加簽僑居身份，並且每年在台灣停留日數的累積不超過183天，即無須服兵役。

紀欽耀會中為僑民解答有關台二代申請護照常見的問題，例如戶籍和停留天數。他強調台灣的兵役分配是基於戶籍進行的，並解釋了戶籍和停留天數等相關事項。他指出，根據台灣的兵役制度，男性在滿18歲時必須入伍，但如果沒有台灣的戶籍，則無需履行兵役義務。

紀欽耀進一步解釋護照和戶籍之間的區別。他說，申請國籍只需要父母中一方是中華民國公民，並持有護照即可辦理，而戶籍則需要在台灣居住並持有身份證，以便參與健康保險和兵役等相關事務。對於1980年2月10日之前出生的人，父親必須是台灣人才能申請國籍，而1980年2月10日之後出生的人，則只需要一方擁有國籍就可以申請護照。紀欽耀強調，已經在台灣持有護照並計劃回國的人，需要注意不要在台灣停留超過183天，並在申請加簽僑居身份時遵守相應規定。

內政部役政署也指出僑民身分認定的條件，包括居住於擁有永久居留制度的國家或地區，並符合一定的居住時間標準。提醒要遵守台灣的居住限制；對於男性來說，如果在18歲後計劃離開台灣，則需避免兵役制度的限制，否則將需入伍。除非獲得內政部的同意，否則需要符合一系列規定，並在護照上註銷未履行兵役義務的註記後，方可辦理僑居身分加簽。這些規定包括15歲前出國、16歲至18歲期間每年返國，累計不超過183天，以及19歲起在兵役年齡期間第一次返國時，已符合辦理僑居身分加簽的資格。然而，對於36歲以上的僑民則不需擔心兵役問題。

紀欽耀呼籲海外僑民為自己的下一代、也就是台美人第二代、甚至第三代申請護照，若有疑問也可向相關單位詢問，以便合理安排未來的生活和事務。

內政部 中華民國 保險

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