暴風雨雪沖刷河床後 加州民眾再享淘金樂趣

百年過去,加州仍有熱衷淘金者,且依規定只能用平底盤子。(Getty)

洛杉磯 KTLA 5電視台報導,170年過去了,加州 仍有不少熱衷淘金者,他們抱著「遠足踏青」的心,在戶外接觸大自然的同時,特別是加州日前因雨雪沖刷後,河床產生一些變化, 更引人享受著「淘金」帶來的新鮮與期待。

根據美國國會圖書館(Library of Congress),加州黃金於1848年首次被人發現,引發加州淘金熱,也點燃西岸發展。至今,仍有不少熱衷淘金者。

「該地區有相關的俱樂部」(There's clubs locally in the area)的成員菲羅(Laura Fierro)說,她參與沙加緬度地區名為「河流城市探礦者」(River City Prospectors)及「女性探礦、冒險家」(Lady Explorers, Adventurers and Prospectors)等淘金團體,後者是一家女性俱樂部,這些淘金探礦者會聚在一起進行相關活動。

當菲羅淘金時,她會和一位朋友花12個小時,從清晨到天黑。她希望找到豌豆大小或更大金塊。

在加州淘到最大的金塊之一,是1869年在塞拉縣(Sierra County)被發現。該縣位於沙加緬度東北約121哩處,加州與內華達州界。塞拉縣歷史學會稱,這塊被稱為「紀念碑」(Monumental)的金塊重達106磅,按當今價格,價值超過240萬元。

最近一次是2016年,一位業餘淘金者在詹姆斯城(Jamestown)發現一塊「牛排大小」金塊。據信,這塊金價 值約七萬元。

要如何得知所淘到的是真金?這取決於重量。

菲羅說,黃金比水重約18倍,「當你在淘金時,黃金會沉到鍋底。」

「黑沙和黃金會同時出現」她說,「當你旋轉平底鍋時,若幸運的話,你會看到鍋底邊緣的金片,被埋在黑色沙子下。」

對菲羅來說,淘金是令人放鬆的活動。「這是遠足,聆聽河流、石頭等大自然的聲音,這讓人放鬆。」

與此同時,她也不斷尋找淘金新方式,還教授淘金課程。

她建議想淘金者,可去北加州山麓、美國河(American River)和約巴河(Yuba River)等地。

馬歇爾淘金歷史公園(Marshall Gold Discovery State Historic Park)、奧本州立休閒區(Auburn State Recreational Area)和南約巴河州立公園 (South Yuba River State Park)等地,也是現代淘金者喜愛去處。

淘金規定

要在加州州立公園淘金,意味著只能用平底盤子,且只能用手挖掘,不能有其他工具了。該州還有其他淘金規定,如需小心是否誤踩私人財產,或有開採權地區等。

在州立公園,淘金者被認為是「採石」(rockhounding),即在未受干擾的土地表面自然發現的石頭和礦物的娛樂性活動。

根據南約巴河州立公園,採石活動包括在溪流的天然礫石床中淘金。

根據州立公園規定,採集的岩石或礦物,不得出售或用於商業使用,每人每日採集的礦物不得超過15磅。

在州立公園淘金時,採石活動僅限於加州公園和休閒廳管轄的海灘或湖泊、海灣、水庫等。要注意不要攪動太多泥漿,因在下游20呎以上的地方,不應看見混濁的水。