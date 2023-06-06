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暴風雨雪沖刷河床後 加州民眾再享淘金樂趣

編譯陳盈霖／綜合外電報導
百年過去，加州仍有熱衷淘金者，且依規定只能用平底盤子。(Getty）
百年過去，加州仍有熱衷淘金者，且依規定只能用平底盤子。(Getty）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，170年過去了，加州仍有不少熱衷淘金者，他們抱著「遠足踏青」的心，在戶外接觸大自然的同時，特別是加州日前因雨雪沖刷後，河床產生一些變化， 更引人享受著「淘金」帶來的新鮮與期待。

根據美國國會圖書館（Library of Congress），加州黃金於1848年首次被人發現，引發加州淘金熱，也點燃西岸發展。至今，仍有不少熱衷淘金者。

「該地區有相關的俱樂部」(There's clubs locally in the area)的成員菲羅（Laura Fierro）說，她參與沙加緬度地區名為「河流城市探礦者」（River City Prospectors）及「女性探礦、冒險家」（Lady Explorers, Adventurers and Prospectors）等淘金團體，後者是一家女性俱樂部，這些淘金探礦者會聚在一起進行相關活動。

當菲羅淘金時，她會和一位朋友花12個小時，從清晨到天黑。她希望找到豌豆大小或更大金塊。

在加州淘到最大的金塊之一，是1869年在塞拉縣（Sierra County）被發現。該縣位於沙加緬度東北約121哩處，加州與內華達州界。塞拉縣歷史學會稱，這塊被稱為「紀念碑」（Monumental）的金塊重達106磅，按當今價格，價值超過240萬元。

最近一次是2016年，一位業餘淘金者在詹姆斯城（Jamestown）發現一塊「牛排大小」金塊。據信，這塊金價值約七萬元。

要如何得知所淘到的是真金？這取決於重量。

菲羅說，黃金比水重約18倍，「當你在淘金時，黃金會沉到鍋底。」

「黑沙和黃金會同時出現」她說，「當你旋轉平底鍋時，若幸運的話，你會看到鍋底邊緣的金片，被埋在黑色沙子下。」

對菲羅來說，淘金是令人放鬆的活動。「這是遠足，聆聽河流、石頭等大自然的聲音，這讓人放鬆。」

與此同時，她也不斷尋找淘金新方式，還教授淘金課程。

她建議想淘金者，可去北加州山麓、美國河（American River）和約巴河（Yuba River）等地。

馬歇爾淘金歷史公園（Marshall Gold Discovery State Historic Park）、奧本州立休閒區（Auburn State Recreational Area）和南約巴河州立公園（South Yuba River State Park）等地，也是現代淘金者喜愛去處。

淘金規定

要在加州州立公園淘金，意味著只能用平底盤子，且只能用手挖掘，不能有其他工具了。該州還有其他淘金規定，如需小心是否誤踩私人財產，或有開採權地區等。

在州立公園，淘金者被認為是「採石」（rockhounding），即在未受干擾的土地表面自然發現的石頭和礦物的娛樂性活動。

根據南約巴河州立公園，採石活動包括在溪流的天然礫石床中淘金。

根據州立公園規定，採集的岩石或礦物，不得出售或用於商業使用，每人每日採集的礦物不得超過15磅。

在州立公園淘金時，採石活動僅限於加州公園和休閒廳管轄的海灘或湖泊、海灣、水庫等。要注意不要攪動太多泥漿，因在下游20呎以上的地方，不應看見混濁的水。

加州 州立公園 金價

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