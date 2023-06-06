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洛縣華裔眾議員替阿市爭取到2500萬州款 建社區中心

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方樹強州議員（中）向阿罕布拉市議會轉交州府支票建設阿罕布拉社區中心。（議員辦公室）
方樹強州議員（中）向阿罕布拉市議會轉交州府支票建設阿罕布拉社區中心。（議員辦公室）

加州49選區州眾議員方樹強（Mike Fong），近日向阿罕布拉市（Alhambra）議會轉交了一張面值2500 萬美元的象徵性支票。這筆來自州政府的撥款，用於在西 Shorb 街和南六街的Shorb健康診所（Shorb Health Clinic）的舊址上建造一個社區中心。

方樹強說，他很榮幸能夠為阿罕布拉市建設社區中心爭取到2500萬美元經費，感謝州議會同事和州長紐森（Gavin Newsom）優先考慮，為阿市民眾的群體活動打造一個社區空間。

阿罕布拉市市長 Adele Andrade-Stadler 說，感謝市府與眾議員方樹強和參議員Susan Rubio的合作，阿罕布拉市需要資源來實現夢想，為學生、家庭、老人和阿罕布拉市民創造一個社區空間。

Shorb健康診所自1990年代以來一直空置，方樹強議員參觀了這棟建築樓，並且和市議會及工作人員分享了社區中心的設計理念和發展計劃。

在方樹強和Susan Rubio的努力下，阿罕布拉社區中心建設項目獲得2500萬美元撥款，列入2022-2023年加州預算案，2022年7月1日由州長紐森簽署生效。

阿罕布拉 加州 紐森

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