洛市中心巴士站附近發生槍擊 1男死於非命

洛市中心公交車站附近，6月4日晚一名男子中槍身亡。（KTLA）

洛杉磯 市中心公交車站附近6月4日（周日）晚，發生一起致命槍擊 案件，一名30多歲的男子被槍擊身亡，案件正在調查當中，警方初步判斷死者可能是一名無家可歸者。

被害男子的屍體4日晚10時40分左右，在洛市西一街（West 1st Street）和北山街（North Hill Street）的市民中心（Civic Center），靠近大公園地鐵站 （Grand Park Metro Station）的地上被發現。早期報告顯示被害人可能受了某種傷，調查人員後來證實這名男子至少身中一槍。

洛杉磯市警察局（LAPD）警官Ryan Rabbett表示，當時一名公交車司機停下來為受害者提供醫療幫助，並撥打911報警電話。急救人員宣布這名30多歲的男子當場死亡，調查人員認為受害者可能是無家可歸者。

截至發稿，警方還無法確定是什麼原因導致槍擊事件，也不知道被害男子是否在案發前某個時間點乘坐過地鐵。但有報導稱，警方接到有人受傷的報警電話前，就已經接到該地區發生槍擊案的報告，有人在現場附近聽到槍聲。

警方目前沒有嫌疑人的任何描述，希望位於巴士站的攝像頭有助於案件的進一步調查。任何知情者可致電213-486-6618，聯繫洛市警局中央分局，或致電 800-222-8477 聯繫滅罪熱線。