華裔少年在好萊塢魔術城堡拜名師學魔術有模有樣

魔術城堡藝術總監、查韋斯魔術學院院長Dale Salwak等，親臨見證充滿東方特色的收徒典禮暨拜師儀式。（記者楊青/攝影）

旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、國家級非物質文化遺產項目「傅氏幻術」第四代傳承人胡金玲，日前在好萊塢魔術城堡收下美國第二位華人 徒弟Mick（陳煜皓），魔術城堡藝術總監、查韋斯魔術學院院長Dale Salwak，親臨見證充滿東方特色的收徒典禮暨拜師儀式。

中國許多傳統藝術行業都非常重視技藝傳承，師父對徒弟的選擇和考察也是認真而謹慎。14歲的陳煜皓自幼喜愛表演、酷愛魔術，在胡金玲指導下學習過撲克、皮筋等近景魔術，並已開始基礎舞台魔術的學習與訓練。胡金玲表示，在教學和相處的過程中，她發現這個孩子不但具備優秀的魔術天賦、還在家庭的教育熏陶下繼承了優秀的中華傳統美德；陳煜皓則在從師學藝過程中，非常崇拜老師精湛的魔術技藝，並在家長的支持下提出希望拜師入門、長期研習魔藝的想法，得到胡老師欣然應允。

剛剛以魔術兒童劇《我是哪吒》獲得首屆中國小劇場 戲劇「紫金杯」最佳導演 獎，胡金玲表示，她在中國有十多名徒弟；在美國則是去年首開山門，陳煜皓是她在美收下的第二位親傳弟子。在中國收徒主要是挑選表演好的孩子；到美國後，她發現很多孩子愛好魔術，但職業化比較晚，但她的兩位美國弟子都非常優秀，學習刻苦，對魔術很有追求。

胡金玲表示，中國的魔術主屬幻術類，西方的魔術更像是魔法。她最拿手的是變花，但對在美國培養徒弟，主要還是針對孩子的年齡和本身特點，比如美國的兩個徒弟對中國文化瞭解不多，但他們的見識和學習積累很豐厚，而且中英文交互應用，和傳統的魔術很不一樣。她說，魔術從愛好和玩耍到登臺表演，一般至少需要五年。

目前在讀初中八年級，陳煜皓說，他的父母分別是機械和保險銷售人員，家中沒有魔術熏染，但他從小喜歡魔術，通過網上自學魔術卡，後來得到師父指點，感覺魔術學無止儘。他最大的願望是今年8月進入高中後，建立魔術社團，發揮魔術藝術的更多價值。