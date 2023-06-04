南加內陸警方打擊市區情色交易 拘捕9人

波莫那警方打擊市區情色交易，拘捕九人。（警方提供）

南加州 洛杉磯縣波莫那市（Pomona）街頭長期存在非法情色交易，警方多次打擊行動，雖有收斂，但仍屢禁不止。近日，警方再次出擊，拘捕九名嫌犯，年齡最小只有20歲。

行動在5月30日開始，參與執法人員秘密行動，均穿便服，包括波莫那市警局特別調查組（SIU）、打擊性盤剝和人口販賣執法隊（SETT），以及重案執法人員（MCTF ）。行動地點在情色交易頻繁的東霍爾特街（East Holt Ave.）和印第安岡大道（Indian Hill Blvd.）沿線。

警方採取釣魚執法，假扮情色工作者，誘使嫖客上鉤，共拘捕九名嫌犯。最大年齡56歲，最小20歲，無亞裔 嫌犯，分別來自阿蘇薩（Azusa）、安那罕（Anaheim）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga ）、蒙特克萊（Montclair）、安大略（Ontario）、波莫那、惠提爾（Whittier）、赫斯普瑞（Hesperia )等城市。

波莫那市警局對市區非法情色交易，實施主動積極打擊集中行動，並協調其它執法機構支持。對非法情色交易規模擴大有效遏止。由於情色交易參與者多來自周邊地區，甚至有的來自美東地區，對打擊行動造成很多困擾。2022年，警方解救了11名未成年人，還有多名成年女性，她們多是人口販賣受害者，

調查人員表示，或有更多與人口販賣有關的受害者，希望能與警局聯絡，可致電909-620-2085，也可以撥打1-800-222-TIPS（8477），致電Crime Stoppers提供匿名線索。或撥打全美打擊人口販賣熱線：1-800-373-7888，或發短訊至233733提供舉報線索。