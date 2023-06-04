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LAX第三航廈 達美航空新面貌

記者張宏/洛杉磯即時報導
翻新的第三航廈去年首次亮相，設有集中辦理登機手續的大廳。（LAX提供）
翻新的第三航廈去年首次亮相，設有集中辦理登機手續的大廳。（LAX提供）

達美航空公司（Delta Airlines）和洛杉磯世界機場（LAWA）已完成洛杉磯國際機場LAX）Delta Sky Way項目的倒數第二個主要階段，31日公開了第三航廈西面的新區域，和Delta One新的專屬登機區。

達美航空全球銷售副總裁Scott Santoro表示，達美航空作為LAX領先優質全球航空公司，為洛杉磯客戶提供更優質的旅行體驗。夏季旅遊旺季已拉開帷幕，達美航空做好了將旅客帶到他們最想去的地方的準備。

第三航廈西面設有自助服務亭，可托運行李或打印登機牌，為客戶提供新的入口點選擇，讓其可輕鬆辦理登機手續並通過安檢。 今年夏天晚些時候，達美航空希望在行李寄存處和安全檢查站，實施數字身份識別技術，使符合條件的客戶能夠使用他們生物識別數據更順暢通過機場。

位於第三航廈的達美一號（Delta One）專屬登機區，提供私人TSA安檢通道，可直接進入達美航空貴賓室。 Delta One將提供清爽毛巾及清淡的食品和飲料。 Delta One登機區還將展出兩位當地藝術家與 ArtLifting合作的獨一無二的藝術品，ArtLifting是一家支持受殘疾和住房不安全影響藝術家的社會企業。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，除了今年夏天晚些開放的整個Delta Sky Way項目外，希望旅客享受達美新的航廈區域和Delta One，這些項目正在建立新的行業規範。

其他最新的第三航廈改進部分，包括達美航空貴賓室增加100個座位，重新開放原來第三航廈的旅客通道，並配有其標誌性的1960年代馬賽克瓷磚和行李領取處的直接入口，擴大的航廈幫助中心，及到2024年中期開放的LAX 自動旅客捷運系統的第二個連接點。

翻新的第三航廈去年首次亮相，設有集中辦理登機手續的大廳、擴大的安全檢查站，和行李領取區及最先進的達美航空貴賓室。達美也加快項目時間表，將比原計劃提前18 個月交付，預計將於今年 8 月，旅客在第三和國際航廈之間通行將不再需要接駁車。

第三航廈西面設有自助服務亭，可托運行李或打印登機牌，為客戶提供新的入口點選擇，讓...
第三航廈西面設有自助服務亭，可托運行李或打印登機牌，為客戶提供新的入口點選擇，讓其可輕鬆辦理登機手續並通過安檢。（LAX提供）
達美航空31日公開了第三航廈的專屬登機區和Delta One新的專屬登機區。（達...
達美航空31日公開了第三航廈的專屬登機區和Delta One新的專屬登機區。（達美提供）

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