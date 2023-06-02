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洛縣57高速一處驚魂匝道 常翻車滾下坡

聖迪瑪斯訊
聖迪瑪斯57號高速公路入口匝道，司機經常在那裡發生翻車事故。（KTLA）
聖迪瑪斯57號高速公路入口匝道，司機經常在那裡發生翻車事故。（KTLA）

洛杉磯縣聖迪瑪斯（San Dimas）一處高速公路入口匝道經常發生翻車事故，從高速公路坡道一路翻滾下來，撞飛附近停車場內的車輛。當地居民表示受夠了，敦促當局在車禍導致傷亡前解決危機。

（影音來源：Salvage Hair Studio／記者邵敏後製）

車禍發生地周圍的企業主表示，他們害怕將車輛停在聖迪瑪斯57號高速公路入口匝道附近的停車場，因為不確定下一輛車從坡道上翻滾下來時，會不會砸到自己的車，並撞死人。

監控錄像拍下的最近一次撞車事故，發生在5月31日（本周三）下午5時左右，一輛SUV衝出高速公路坡道，翻下路堤，突破圍欄，撞上停車場內的一輛汽車，地點就在聖迪瑪斯的一家名為Salvage Hair Studio理髮店後面。理髮師Jesica Davenport目睹這起交通事故，他表示自己當時被嚇壞了，親眼看到一輛4Runner汽車在山坡上翻滾三四次，並最後撞上一輛紅色本田車。視頻顯示，Davenport跑去救援的被困司機。

汽車在山坡上翻滾三四次，最後撞上一輛紅色本田車。（KTLA）
汽車在山坡上翻滾三四次，最後撞上一輛紅色本田車。（KTLA）

當地人指出，類似的交通事故此前發生過多次。另一名髮廊理髮師表示，自己在這里工作已經三年，看到約有10輛汽車從高速公路匝道上翻下來，並撞飛停在此處的汽車。他擔心有一天會出人命。

當地居民表示，大多數車禍都發生在小雨過後，地面道路光滑，當汽車在匝道頂部加速時，車輪就會打轉並滾下山坡。造型師 Pia Bowers表示， 髮廊通常會在下雨天氣時告訴客戶，不要把車停在那個停車場，因為有可能會被匝道上摔下來的汽車撞飛。

另一位當地人曾目睹一名摩托車撞上入口匝道的燈桿，碎片飛到她停在下面的汽車引擎蓋上。居民表示，他們已聯繫加州交通局和市政府官員，希望在坡道頂部安裝護欄或K型欄桿，防範更多危險的撞車事故。

然而，儘管居民一再呼籲政府採取行動，但高速公路入口匝道迄今什麼也沒有改變。

聖迪瑪斯57號高速公路入口匝道，司機經常在那裡發生翻車事故。（KTLA）
聖迪瑪斯57號高速公路入口匝道，司機經常在那裡發生翻車事故。（KTLA）

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