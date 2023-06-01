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台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

在美僑民包括台灣第二第三代，如果持有一本中華民國護照，不僅可以連結僑居地和故鄉的關係，壯大台灣力量，倘若返台留學、就業、經貿也有很大便利。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀1日拜會世界日報，呼籲台美人踴躍申請中華民國護照，並且澄清一些疑慮和誤解。

在美台灣人第二代或第三代，多數沒有申請中華民國護照，他們以為持有台灣護照，必須負擔如納稅、服兵役、接受國民教育等憲法規定之國民義務，其實，這是一種誤解。

紀欽耀解釋，依中華民國國籍法，中華民國國籍之取得以屬人主義為主，屬地主義為輔；相關法規中亦將國民分為「居住台灣地區設有戶籍國民」以及「台灣地區無戶籍國民」，二者身份在法規上有非常不同的權力與義務。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（右三）1日拜會世界日報，鼓勵台美人下一代申...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（右三）1日拜會世界日報，鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（記者丁曙／攝影）

有戶籍國民通稱為台灣人，必須負擔如納稅、服兵役、接受國民教育等憲法規定之國民義務。但是，無戶籍國民主要居住於國外，因不具備設立戶籍條件，或於國外出生後尚未設立戶籍，並不適用憲法規定之公民政治權力與國民義務。因此，在美國出生的台灣人第二、第三代，如果申請中華民國護照，並不需要承擔納稅、服兵役、接受國民教育等憲法規定的國民義務。

他進一步解釋，國籍法原來規定，只有父親為中華民國國民，海外台灣人才可以申請中華民護照。後來為鼓勵海外台灣人申請中華民國護照，修法後將父系繼承權也擴大到母系。自1980年2月10日起，父或母任何一方擁有中華民國國籍，其子女都可以申請中華民國護照，方便更多台灣人後裔申請中華民國護照。

目前，經文處受理的申辦護照種類有六項：首次申辦、換發護照、遺失補發、入國證明書、僑居加簽、定居設籍。有關詳情請參考經文處官網，或去經文處領務組諮詢，地址：3731 Wilshire Blvd, Suite700, Los Angeles , CA90010。

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

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