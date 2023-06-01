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華裔好萊塢電影服裝設計師 將為年末壓軸大戲設計服裝

記者楊青／洛杉磯報導
梁源源為《龍王的女兒》設計頭飾。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計頭飾。（梁源源提供）

好萊塢知名華裔電影服裝設計師梁源源，獲邀為甘迺迪藝術中心2023年節日季壓軸歌舞劇設計服裝，成為該藝術中心邀請設計年底大戲服裝的首位華裔服裝設計師。

受甘迺迪中心邀請，百老匯知名舞台劇導演范崇仁，將在今年從感恩節聖誕節及新年節日季期間為甘迺迪中心創作歌舞劇「龍王的女兒」（The daughter of the dragon king），整場演出包括五位演員15個角色，32組服裝，以及17個15秒內的快速變裝的設計以及精美展現，范導想到了梁源源。而超越現實劇一直是她最愛的設計主題，梁源源和她的團隊已全面啟動，為這場年底大戲全力以赴。

梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）

《龍王的女兒》講述的是主人公Kenny，某日意外撿到了一部具有魔法的平板電腦，把他帶到了海底的翡翠王國，並遇到了龍王唯一的女兒公主小辛。龍王因為人類的自私和對環境的破壞導致妻子失蹤，發誓毀滅人類。公主因此決心攜帶唯一的線索「混沌之鏡」的碎片，離開龍宮尋找其母親以保全人類世界。Kenny加入公主的行動，經歷了九道奇景11位妖魔，從翡翠王國跨越四海，穿梭在現代的紐約和古代中國之間，最終收齊「混沌之鏡」回到翡翠王國，尋回了失蹤多年的母親，龍王也因此放下毀滅人類的執念，Kenny也因此變成勇敢自信的年輕人。

梁源源表示，她要將這部戲製作成舞台上的漫威電影，結合服裝特效和舞台特效來完成三個世界間的魔幻轉換。尤其是女主角在劇中多次變身，從龍公主變為當代紐約人再變到古代中國人，以及多次變身為飛龍帶領男主角從舞台飛走。而實際上除了服裝的道具配飾，女主角需要從劇目開場就將四套服裝都穿在身上，以魔術的形式在觀眾面前用15秒的時間快變到下一套服裝。「這是最讓人興奮的設計環節」，梁源源表示，無縫銜接的變裝能讓劇情更生動，帶給觀眾最大驚喜。

梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）

對於這台在美國演出的亞洲神話劇，她決定採用傳統東方龍的造型結合西方龍的翅膀。這樣每次當女主角在舞台飛起時才美侖美奐。但同時也要兼顧每一幕起飛的舞台，即不能太過複雜，影響演員吊威雅的安全，也不能太過簡約，以達到最好的舞台效果。

梁源源說，舞台設計，燈光設計和投影儀設計都是服裝的重要合作夥伴。成功的利用這些設計組合可以讓服裝的敘事能力翻倍，讓觀眾有身臨其境的體驗。這台年底大戲，舞台設計運用大量的360度旋轉舞台，其中有一幕打鬥戲和一幕激舞戲舞台呈45度傾斜。梁源源經過一個月的開發研究，除了在服裝內側演員的關節部位安裝隱形安全墊外，還創造性設計出一款帶有吸鐵石功能的鞋，全面兼顧演員的表演和安全。

她表示，無論是電影，還是舞台劇，或廣告的拍攝，每一次服裝設計和創作都激動人心，每一次，她都全力以赴。

梁源源為《龍王的女兒》設計的頭飾。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的頭飾。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的頭飾。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的頭飾。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）
梁源源為《龍王的女兒》設計的服裝造型。（梁源源提供）

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