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南加內陸警方查獲假幣案 引聯邦特勤局關注

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱警方近日破獲假鈔案，拘捕四名嫌犯。（警方提供）
河濱警方近日破獲假鈔案，拘捕四名嫌犯。（警方提供）

南加內陸河濱縣警方近日查獲假幣案，共收繳假幣超過4000元，拘捕四名嫌犯。雖然假幣數量不是特別大，但也引起聯邦特勤局關注。據警方說，聯邦執法人員會親自審訊遭拘捕的嫌犯。

破獲製造假幣案由河濱縣警局諾可市分局（Norco Sheriff's Station）警方完成。據諾可市分局資訊，共有四名嫌犯參與製造假幣，警方查獲假幣總計超過4000元（美元），包括：五元、十元、20元和50元，還有製造假幣的所有工具。

警方說，製造假美鈔屬聯邦罪。警方還將破獲製造假美鈔案向聯邦財政部特勤局作了報告。聯邦執法人員會審問四名嫌犯。

據資料，在美國，小規模製造假鈔通常使用的工具包括：打印機、熨斗和綠色顏料。美聯儲在回收鈔票時，將驗查是否存在假鈔，並銷毀任何不符合聯邦鈔票的「鈔票」。

據聯邦財政部估計，目前大約有至少7000萬美元的假鈔在流通中，或每一萬張真鈔中就有一張假鈔。最高估計上限，市面上流通約有2億美元假鈔。這些數字還是基於假鈔的年度查獲率，至於真正美元假鈔到底總數是多少，尚無準確數字，因為一些假鈔可在多次流通中使用。

製造假鈔在美國屬於聯邦罪行，對國內經濟和金融體系造成威脅。多年來，聯邦政府和執法機構採取多種辦法打擊製造假鈔行動，使用更先進的防偽技術，確保貨幣的安全性和價值。

財政部 南加 聯邦政府

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