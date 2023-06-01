美國首位亞裔聯邦法官逝世 華裔好友追憶倆人私交

吳黎耀華（左）同摯友劉成威法官夫婦合影。（受訪者提供）

美國首位亞裔聯邦法官劉成威5月19日逝世，南加州 政界好友十分痛惜。前洛杉磯 社區大學學區理事吳黎耀華回憶，她和劉成威夫婦是多年老友，劉法官曾經兩度為她主持宣誓就職儀式，以及為她的兒子證婚，於公於私，摯友情深。

吳黎耀華說，讀世界日報驚悉好友劉成威離世，深感哀痛和惋惜。她來自教育界，劉成威從業法律界，但在1980年代，由於他們共同支持加州聯邦參議員威爾森（Pete Wilson）而相識。後來他們又同時接受雷根總統（Ronald Reagan）的任命，劉成威獲任聯邦法官（終生職），吳黎耀華獲續聘聯邦圖書資訊科學委員，但兩項任命都需要經過聯邦參議院 的認可（Confirmation）。由於吳黎耀華曾三度接受總統任命，了解參議院的認證程序，劉法官還謙虛地向她討教參議院認證的相關過程。

從此，吳黎耀華和劉成威夫婦成為好友。1987年，吳黎耀華高票當選為洛杉磯社區大學學區理事，特別邀請劉成威法官監視宣誓就職儀式。1992 年時任州長威爾森任命吳黎耀華為加州社區大學系統理事，劉法官再度為她監視宣誓就職儀式。1994 年，吳黎耀華的次子結婚，特別邀請劉法官擔任證婚人，當天有近500賓客親友到場，劉法官表示，這是他生平第一次主持如此盛大的婚禮。

吳黎耀華指出，劉成威夫婦人缘極好，交友滿天下，擔任多個公益團體的法律顧問和義工。退休後他從洛杉磯遷居內華達州，可是每逢洛杉磯社區有相關聚會，劉成威夫婦不辭辛勞，駕車數百哩赴約。每年聖誕節，她都會收到劉成威全家福的照片賀卡，閤家幸福，兒孫滿堂，模範家庭，令人羨慕。她祈禱劉法官在天之靈安息，也祝劉夫人和子孫閤家安康。