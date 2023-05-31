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美西南學聯籃球聯誼賽 聖地牙哥加大留學生球隊獲冠軍

記者邵敏／洛杉磯即時報導
決賽在NBA洛杉磯快船隊、湖人隊主場場地舉辦。（Richard Ren提供）
決賽在NBA洛杉磯快船隊、湖人隊主場場地舉辦。（Richard Ren提供）

由美西南中國學生學者聯誼會（簡稱美西南學聯）主辦的高校籃球聯誼賽，5月19日在洛杉磯Crypto.com Arena體育館落下帷幕，聖地牙哥加州大學（UCSD）中國留學生籃球隊在總決賽中獲得冠軍。

進入今年聯誼賽決賽的兩支球隊，分別是聖地牙哥加大、爾灣加大(UCI)的中國留學生籃球隊，最後聖地牙哥加大領先5分獲得冠軍。這隻冠軍球隊組建半年，隊員包括研究生、本科生，在剛結束的美東杯比賽中，獲得全美第二名的好成績。

籃球隊隊長史吉隆說，作為留學生球隊，大家彼此信任，球隊氛圍團結，「我們的心理預期就是拿下冠軍，我們有這個實力，希望留學生籃球隊能繼續進行下去，多參加這樣的比賽。」

據悉，參加今年聯誼賽的留學生球隊，來自南加地區12所大學，設有預賽、半決賽和決賽三輪比賽。今年賽事是美西南學聯在疫情結束後第一次恢復舉辦籃球聯誼賽，由留學生創辦的企業「北美汽車直購平台CARBEECO」冠名支持。

決賽在NBA洛杉磯快船隊、湖人隊主場場地舉辦，兩個以留學生為主的現代舞團，在比賽中場為觀眾表演，中國駐洛杉磯總領事館教育參贊明廷璽、領事郭晉到場，為留學生球員加油助威。美西南高校籃球聯誼賽始於2014年，經過多年傳承，籃球聯誼賽已經成為南加地區最大的中國留學生籃球賽事。

以留學生為主的現代舞團在比賽中場表演。（Richard Ren提供）
以留學生為主的現代舞團在比賽中場表演。（Richard Ren提供）
聖地牙哥加大留學生籃球隊在總決賽中獲得冠軍。（Richard Ren提供）
聖地牙哥加大留學生籃球隊在總決賽中獲得冠軍。（Richard Ren提供）

中國留學生 洛杉磯 聖地牙哥

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