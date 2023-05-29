退伍軍人紀念國殤日 洛杉磯中華旗隊護送國旗

中華旗隊參加地方退伍軍人協會國殤日紀念活動走出分列式。（洛杉磯中華旗隊）

南加州 三個美國退伍軍人協會共同發起，27日上午在 Rio de 洛杉磯 州立公園舉行2023年「美國國殤日」紀念活動，洛杉磯中華旗隊在許宗由隊長帶領下參與，負責護送美國國旗及中華民國 國旗進入會場。

三個美國退伍軍人協會分別為El Rio Veterans、Marine Corps League #1277以及Proudly We Stand。紀念會首先由 El Rio Veterans 的理事長 Tom Atkinson講話，闡述舉辦紀念國殤日的義意，然後表彰兩位英雄Larry Garcia和Frank Guerrero，並對到場的兩位英雄家屬致以崇高的敬意。

Frank Guerrero參加過二戰，隸屬美國陸軍162歩兵團，1945年2月16日至26日，在美軍攻占菲律賓的科雷吉多島戰役中獲得銅星勳章。Frank Guerrero 在戰場上驍勇善戰，而且愛惜士兵生命，經常身先士卒，深受部屬愛戴，如今他的人生已在Eagle Rock市劃上了句點，在莊嚴的紀念儀式上，肅穆的安息號聲中，肯定了他一生為國家犧牲奉獻的精神，藉此紀念儀式激勵故鄉年輕後輩報效祖國。

中華旗隊是以二戰「中國遠征軍」的軍徽作為隊徽，歷年出席美國退伍軍人協會各項活動深受矚目。1945年由孫立人將軍率領的遠征軍第38師，在集團軍支援下，在緬甸全殲日軍第18師團，償還了1937年在南京屠殺30萬同胞的血債。

中國遠征軍的軍徽喚醒了美國退伍軍人的二戰歷史記憶。二戰時期中華民國與美國是同盟關係。在中華旗隊沈露茜總監的建議下，El Rio Veterans理事長Tom Atkinson支持每年在紀念國殤日現場懸掛中華民國國旗，以誌紀念二戰並肩作戰的同盟軍。今年適逢中華民國黃埔陸軍官校建校99週年，現場嘉賓紛紛簽名，祝賀陸軍軍官學校的校慶。