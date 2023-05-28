LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

2019年9月15日，陳軍與反共人士發生衝突。（陳維明提供）

近日，南加 州兩位華人 、陳軍和林峰因涉嫌受中共指使，破壞法輪功團體被抓。其中陳軍2019年9月15日與抗議慶祝中國國慶的人員發生衝突的視頻也被重新曝光。視頻中，陳軍對抗議者喊話，「回到中國，都會被抓。」從這條視頻中，陳軍對中共政權的忠誠，可見一斑。

影音來源：陳維明提供

根據一位推特網友J X發布的視頻，當天有南加華人在蒙特利公園市的巴恩斯公園（Barnes Park）進行中華人民共和國70周年慶，陳軍與其中一名反共人士，雕塑家陳維民爆發口角。陳軍對陳維明說，「我要跟你說一個事，你是綠卡還是公民？」陳維明說，「這不重要，你是什麼身分？」陳軍說，「我是美國公民。」陳維民說，「那麼你更不應該在美國的土地上豎紅旗。你要忠於美國！」

這時旁人問陳軍，「你為什麼要問我們是公民還是綠卡（持有人）？」這時陳軍拿起身上的大喇叭說，「你如果是中國的護照，你知道我們現在把你拍照下來，你會永遠回不了中國。」在場民眾一片譁然。他繼續說，「你要是回得去，會立刻把你抓起來。」

這年剛好爆發香港「反送中 」大遊行，當天南加僑團慶祝中華人民共和國國慶的活動上，也有很多紀念六四運動和支持香港「反送中」運動的人士前來抗議。

延伸閱讀：

受中共高官指使扳倒法輪功 南加2僑領被捕

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱友人：陳軍偏左派 最不喜歡法輪功