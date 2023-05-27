國殤日 亞市向現退役軍人和家庭致敬

每年國殤日聯邦眾議員趙美心都會參加「向退伍軍人和軍人家庭致敬」活動。（記者張宏/攝影）

數千名民眾27日在亞凱迪亞公園（Arcadia County Park）參加由洛杉磯 縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）主持的第25屆「向退伍軍人和軍人家庭致敬」國殤日（Memorial Day）紀念活動。

（影音來源：記者張宏）

巴格為第五選區退伍軍人代表頒發感謝狀，親切和老兵及其家屬合影交談，她的攤位上有贈送民眾的各種防疫物品和文宣資料。她表示，每年舉行這個活動都懷著同樣的心情，正是上一代的犧牲保證下一代擁有自由的生活。國殤日不僅僅是一個長周末，需要大家對退伍軍人的奉獻表示感激，同時在他們生活遇到困難時給予關注。

聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）、加州 眾議員方樹強（Mike Fong）、亞市華裔市長鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)、市議員王愛琳等人也出席活動。趙美心表示，她每年這個時候都會參加老兵致敬活動，這個節日對她意義重大，不僅因為很多華人是退伍老兵，她的父親也是其中一位。他們為國家作出了重要貢獻，有些人甚至獻出了生命，他們應該獲得尊重和認知。

亞市華裔市長鄭博仁長期以來一直支持退伍軍人。他表示，加州是美國退伍軍人最多的地方，他們為國家做出重大貢獻，感謝這些退伍及現役軍人和家屬，向他們致以最崇高的敬意。

當天的活動內容豐富多彩，不僅有莊嚴的閱兵式、鳴槍和飛行表演，也有免費理髮、做指甲和流動餐車，現場還有各類攤位，包括洛縣政府的人力資源部設置攤位分享職位資訊，縣政府有專為退伍軍人提供的實習機會，現場還有退伍軍人接受面試。

亞市民眾徐小姐帶著全家來參加活動，她表示，小孩子很喜歡飛行表演，現場攤位還有給孩子的各種小玩具，及其他政府資訊，有些攤位還有抽獎和遊戲，以這樣方式過節很開心。