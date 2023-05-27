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內陸華人舞蹈團體 節前養老院慰問演出

記者啟鉻／河濱即時報導
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸華人「奇樂舞蹈團」26日來到科洛那市一家養老院，為長者們表演舞蹈、歌曲，華人傳統藝術表演令老人們看得津津有味。表演近尾聲時，舞蹈團成員向老人們贈送花環、禮物，有的老人還即興起舞。據了解，奇樂舞蹈團多次為長者們表演，平時還到一些養老設施做義工。

影音：記者啟鉻／拍攝

26日上午約10時，華人奇樂舞蹈團20多名成員，來到科洛那市一家養老設施慰問老人。這家養老院集醫療護理和輔助生活設施為一體。奇樂舞蹈團成員平時到這裡做義工，感到老人們更需要陪伴和關愛。舞蹈團成員都有藝術特長，希望用音樂舞蹈歌聲帶給長者們快樂。舞蹈團也從初期不到十人，發展到現在20多人，表演隊伍愈來愈壯大。當天參與表演的多是中年人，也有兩位少年舞者。舞蹈團還有另一部分成員去其他老人中心表演。

當天表演的節目以華人傳統舞蹈、歌曲為主，舞團發起者Sally王表示，年長者們欣賞華人傳統藝術的同時，也能體會到中華文化之美。演出節目包括：民族舞、獨唱、兒童歌舞、男女雙二重唱，還有古典扇子舞、集體舞等，整個表演持續了一個多小時。有的年長者還興奮地站起來，與舞團成員共舞。最後，大家贈送老人們禮物，還與老人合影留念。

舞團領隊徐浩婷曾是一位專業舞者，她表示，因為常常到這裡慰問演出獻愛心，與老人們建立了感情，隔一段時間老人們就很想念他們，有的老人會問，下次什麼時候再來？大家平時練習舞蹈，也是鍛鍊身體。

Sally王說，疫情大流行前，舞蹈團到這裡慰問，在禮堂表演，當時台下幾乎坐滿了長者觀眾。疫情後，這裡的老人減少很多，令人痛心。大家很珍惜為老人們的表演機會，所以舞團經常來這裡慰問老人，表達華人團體對弱勢人群的關愛之情。

內陸社區華人舞蹈團慰問老人，與老人們及部分工作人員合影（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人，與老人們及部分工作人員合影（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）
內陸社區華人舞蹈團慰問老人。（記者啟鉻／攝影）

華人 養老院 疫情

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