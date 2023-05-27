洛杉磯華裔老兵口述歷史國殤日開播

美國國會圖書館聯絡專員Andrew Huber（左一）一行來到洛杉磯製作「亞裔老兵口述歷史」專題採訪華裔老兵周國華（右二）。（受訪者提供）

由國會圖書館 和華美歷史博物館及華裔 族譜課題組合作的「亞裔 老兵口述歷史」（AAPI Veteran Oral History），22 日在華人社區的阿罕布拉市立圖書館舉行開播儀式，該項目通過收集和宣傳亞太裔老兵的故事，讓子孫後代從他們勇敢無私的奉獻中，銘記和傳承保衛國家的歷史；19位亞裔老兵分享記憶，他們的故事將從國殤日起陸續播出。

華裔老兵及越南戰爭銅星勳章獲得者周國華（Peter M. Chow）表示，亞裔軍人為保衛美國社會安全和自由做出了重要貢獻，他們在美軍服役期間的經歷，作為一種寶貴的遺產，通過公共教育和數位媒體分享，可以幫助民眾更全面更深入地認識美國亞裔軍人保家衛國的奉獻精神和勇敢無畏的個人故事。他指出，軍旅生涯培養自己的敬業心態和處事作風，也希望更多華人子弟參軍從政，融入美國主流社會，塑造華裔群體的正面形象和成功的自信心，攜手各族裔美國人建設和生活在一個和諧穩定的社會中。

周國華的「從軍故事」（My Military Story）將在今年國殤日5月29日（下周一）上午8點在洛杉磯的華語廣播電台和電視頻道同步播出。

美國國會圖書館聯絡專員Andrew Huber，專程從華府來到阿罕布拉，製作「亞裔老兵口述歷史」節目，採訪了周國華和其他老兵。當日下午有19位退役老兵，其中多數是華裔分享了自己的故事，這些故事作為國會圖書館退伍軍人歷史項目的內容，並且是慶祝亞裔傳統月（AAPI Heritage Month）的重頭戲之一。

高齡99歲的二戰華裔老兵Robert Yup 和 Calvin Lee，在阿罕布拉市立圖書館獲得了華裔美國退伍軍人傑出服務獎，他倆在美國國會圖書館退伍軍人歷史項目（The Library of Congress Veterans History Project）中接受了 90 分鐘採訪，講述了他們在美軍服役期間的經歷。

75 歲的越戰老兵和蒙特利公園居民 Thomas Yee，則希望子孫後代知道：自由不是免費的。作為美國公民，當年聽從國家召喚奔赴戰場，總統要求他這樣做，為了自己的國家。Thomas Yee曾在陸軍第 9 步兵師作戰，「我希望人們了解為什麼要服役，並從戰爭中吸取教訓」。