內陸夫婦假車禍真詐財 獲刑3年終身吊照

南加內陸夫婦因保險詐欺獲刑三年終身吊照。（KTLA）

南加內陸一對夫婦採取造假車禍 等手段詐取保險 賠償，還將撞車及路怒事件視頻上載YouTube，近日事件敗露被判刑3年及終身吊銷駕照 。

據加州保險局消息，涉案夫婦分別是41歲菲爾普斯（Christopher Phelps）及40歲妻子金波麗（Kimberly )，他們是聖伯納汀諾縣尤卡帕市（Yucaipa）居民，倆人遭指控犯有保險欺詐、虐待孩童及使用致命武器重罪。被告對指控罪名不抗辯，於22日在聖伯納汀諾縣高等法院被判刑。

據悉，聖伯納汀諾縣警方在深入調查後，掌握證據確鑿。於今年3月將兩人拘捕。警方在調查中找到被告發布在YouTube的視頻，該頻道名為「BLU3GHO57」。菲爾普斯曾在2月間發布一則由行車記錄儀錄下的車禍視頻被拘捕。警方表示，菲爾普斯毫無原因突然停車，導致後行車追尾車禍，實際是有意製造車禍並嫁禍他人。

該頻道共發布了大約162則行車記錄儀錄下的視頻，其中也有一些視頻顯示夫婦的孩子們也在車內。加州保險局在聲明中表示，該頻道有涉及路怒事件42起，包括未遂車禍，還有23起車輛撞擊事件，共提出17項保險索賠。保險局調查初期為尋找證人，還公布了一些車禍視頻。

聖伯納汀諾縣地檢署檢察官安德森（Jason Anderson）表示，兩名被告的魯莽及欺詐行為，對社會構成威脅，同時也將孩子置於危險中。被告菲爾普斯的駕駛執照被吊銷，獲刑三年。已獲得保釋的金波麗被判90天在縣監獄服刑，並接受緩刑三年。官方表示，金波麗必須參加為期52周的虐待預防培訓課程。

檢察官安德森強調，相信通過對被告監禁及向所有受害者支付賠償，並終身吊銷駕照，聖伯納汀諾縣公共安全將大大增強。