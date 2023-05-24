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影/小小超模範兒走秀 超萌樣子笑翻眾人

記者張宏/洛杉磯即時報導
活動主辦方合影。（記者張宏／攝影）
活動主辦方合影。（記者張宏／攝影）

第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站初賽日前舉辦，來自幼兒組、少兒組、少年組和風尚組150名選手展示了時尚裝、禮服和大賽LOGO服裝三種風格服飾，其中幼兒組和少兒組現場超萌的樣子笑翻眾人。

影音來源：記者張宏

比賽四個組別涵蓋四歲到14歲的孩童和35歲以上的選手，其中四歲到九歲的兩個組別的孩子，穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場，狀況百出。有的孩子表情緊張想要哭出來的樣子，即使同手同腳依然努力完成走秀。女孩表現明顯比男孩更加老練，不過有的孩子雖然笑容完美，但頗有被迫參加的感覺。還有孩子走半路衣服掉了，讓大人們忍俊不禁。

孩子們的家長無疑是全場最忙碌的，很多人拉著行李箱，裡面是孩子比賽的衣服、妝髮和道具等。一個家長說，比賽鍛煉的是孩子的自信，也鍛煉父母的耐心和體力，不過看著孩子美美走秀的樣子，老母親還是留下激動的淚水。

主辦方沈萍表示，初賽分為上半場和下半場，上半場參賽選手們分別來自幼兒組和少兒組，幼兒組年齡階段為4-6歲，少兒組年齡階段為7-9歲，下半場參賽選手們分別來自少年組和風尚組，少年組年齡階段為10-14歲，風尚組年齡階段為35歲以上，他們每人穿三套衣服走秀，為大家展示時尚裝、禮服和大賽LOGO服裝三種風格服飾。

主辦方李敏表示，這場初賽不僅是一場競賽，更是一次時尚夢想的開始。年輕超模們將在此一展才藝，向大家證明自己的實力和潛力，他們背後是無數個日夜的汗水和努力，是無數個瞬間的拼搏和堅持。各個年齡段的參賽選手都有機會展示自己的才華和魅力，在這個舞台上，每個人都有機會成為明日之星，成為時尚界的新寵兒。6月10日將迎來美國站決賽，之後帶領美國優勝選手去中國區參加總決賽。

由設計師Barbara Wang、超模Suzanne Von Schaack、洛杉磯環球小姐巡回賽季軍Frany Oilfuran等業界權威人士，組成的評審團，將根據參賽者的外貌、氣質、表現力和時尚品味進行綜合評判。

來自幼兒組、少兒組、少年組和風尚組150名選手展示了時尚裝、禮服和大賽LOGO服...
來自幼兒組、少兒組、少年組和風尚組150名選手展示了時尚裝、禮服和大賽LOGO服裝三種風格服飾。（記者張宏／攝影）
四歲到九歲的兩個組別的孩子穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場。（記者張宏／攝影...
四歲到九歲的兩個組別的孩子穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場。（記者張宏／攝影）
四歲到九歲的兩個組別的孩子穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場。（記者張宏／攝影...
四歲到九歲的兩個組別的孩子穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場。（記者張宏／攝影）

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