影/小小超模範兒走秀 超萌樣子笑翻眾人

活動主辦方合影。（記者張宏／攝影）

第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站初賽日前舉辦，來自幼兒組、少兒組、少年組和風尚組150名選手展示了時尚 裝、禮服和大賽LOGO服裝三種風格服飾，其中幼兒組和少兒組現場超萌的樣子笑翻眾人。

影音來源：記者張宏

比賽四個組別涵蓋四歲到14歲的孩童和35歲以上的選手，其中四歲到九歲的兩個組別的孩子，穿上不同風格的衣服可愛的樣子萌翻全場，狀況百出。有的孩子表情緊張想要哭出來的樣子，即使同手同腳依然努力完成走秀。女孩表現明顯比男孩更加老練，不過有的孩子雖然笑容完美，但頗有被迫參加的感覺。還有孩子走半路衣服掉了，讓大人們忍俊不禁。

孩子們的家長無疑是全場最忙碌的，很多人拉著行李箱，裡面是孩子比賽的衣服、妝髮和道具等。一個家長說，比賽鍛煉的是孩子的自信，也鍛煉父母的耐心和體力，不過看著孩子美美走秀的樣子，老母親還是留下激動的淚水。

主辦方沈萍表示，初賽分為上半場和下半場，上半場參賽選手們分別來自幼兒組和少兒組，幼兒組年齡階段為4-6歲，少兒組年齡階段為7-9歲，下半場參賽選手們分別來自少年組和風尚組，少年組年齡階段為10-14歲，風尚組年齡階段為35歲以上，他們每人穿三套衣服走秀，為大家展示時尚裝、禮服和大賽LOGO服裝三種風格服飾。

主辦方李敏表示，這場初賽不僅是一場競賽，更是一次時尚夢想的開始。年輕超模們將在此一展才藝，向大家證明自己的實力和潛力，他們背後是無數個日夜的汗水和努力，是無數個瞬間的拼搏和堅持。各個年齡段的參賽選手都有機會展示自己的才華和魅力，在這個舞台上，每個人都有機會成為明日之星，成為時尚界的新寵兒。6月10日將迎來美國站決賽，之後帶領美國優勝選手去中國區參加總決賽。