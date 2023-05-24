南加內陸教師言論涉歧視遭處罰

內陸教師涉嫌歧視遭曝光。（坦密庫拉谷學區）

南加內陸河濱地區坦密庫拉谷（Temecula Valley ）一名代課教師，在給學生上課時，涉嫌在被錄製的視頻中使用歧視詞語（N-word），引起社區家長反彈，學區 正對此事展開調查。河濱縣曾有教師上課使用歧視性詞語，遭學區解僱。

視頻顯示，事情發生在河濱縣茉莉塔市（Murrieta）附近的Bella Vista中學，這名代課教師坐在桌子前與學生交流。教師談到「negroes」（對非裔的歧視稱呼）用法，表示，這個詞是可以使用的。在說N-word之前，教師說「人們不喜歡這個詞是……」，意指會有冒犯、侮辱或不適當，因為涉及到種族歧視 和不平等背景。

因教師在視頻中多次使用這個詞，引起學生哄笑，又似乎感到震驚。視頻明顯經過編輯整理，而且內容也不連貫，此外學生們的臉部也打上了馬賽克。

但該視頻在社交媒體曝光後，坦密庫拉谷學區發言人伊萬斯（James Evansz）表示，學區已經獲悉，立即採取措施，限制涉事教師進入代課的任何校區。「學區對使用歧視性語詞絕不容忍，並展開調查，採取一切適當措施處理。」

著名民權組織「全美有色人種促進協會」（NAACP）河濱縣西南分會主席羅斯（Myles Ross）表示，使用「negro」這個詞是不可接受的，因有貶低意味，且是一個群體為了隔離另一個群體，發出的侮辱性稱謂。

羅斯說：「如果作為學術讓大家認識種族和種族主義 ，並在上下文中使用這個詞，可以理解。但用來煽動或貶損，那就不合適了。」，並表示「這不是用來啟發人們或帶來統一理解的時候，就如一部影片中無理由的性愛場面。」

就在2022年12月間，坦密庫拉谷學區教委會通過一項決議，譴責種族主義，聲明種族主義在美國無立足之地，尤其是在學區裡。當天晚上，教委會中的保守基督教多數派成員投票禁止教授種族批評言論。

2021年10月，河濱北方高中（North HS）一名女教師，在課堂使用歧視性語詞被學生錄下視頻曝光，該教師遭到停職後被教委會開除。