見義勇為 橙縣3路人解救被襲巡警 視頻記錄

橙縣三路人解救被襲擊的巡警。（PPV_Tahoe)

5月19日，橙縣 （Orange County）有三名好心人挺身而出，幫助正被襲擊的公路巡警，援助過程被路人手機拍攝下來，影片在網上瘋傳，不少網友誇讚好心人們路見不平，拔刀相助的勇氣。

素材來源：PPV_Tahoe、ABC，記者子為後製

事件發生在5月19日下午5時左右，地點在橙縣聖塔安那市（Santa Ana ）5 號高速公路的Main Street的北行入口處。公路巡警收到報告稱，一名男子站在入口的匝道上，對經過的司機大喊大叫，並試圖拆除高速公路標誌。公路巡警到場警告該男子後，正準備返回巡邏車時，沒想到那名男子襲擊巡警，用手鎖住了巡警的頭。

隨後，有三名熱心路人在看到此景後，立即下車幫助巡警，納瓦羅 (Everardo Navarro) 就是其中之一。他當時正在前往橙縣參加一個活動的途中，目睹了巡警被襲擊，他立馬將車停在路邊，然後衝過去幫助巡警。熱心路人援助警官的影片目前在網路上瘋傳，能看見包括納瓦羅在內先後有三名路人，跑過去制止襲擊巡警的人，並協助巡警抓獲嫌疑人。

納瓦羅在接受ABC的採訪表示，他的行動是出於本能，他以為巡警當時是在進行逮捕。「但當我真的跑到現場時，有一瞬間我不知道該怎麼做，我只是打了襲擊者的肋骨」。

納瓦羅最初對襲擊者的擊打並未生效，他因為擔心巡警會被搶走武器，努力將巡警從襲擊者的鎖頭中解放出來，最終他成功了。在納瓦羅之後，還有兩名路人趕到現場，一同援助警官。

儘管納瓦羅不明白自己為何有這種本能，但加州 公路巡警局（California Highway Patrol, CHP）對他的行為表示讚許。CHP發言人騰普拉多（Anselmo Templado）表示，這樣的事情很罕見，一般路人只會在一旁拍下攝相，並不會上前介入，騰普拉多誠摯地感謝三位好心人能在關鍵時刻出手援助巡警。

該名襲擊巡警的嫌疑人已被逮捕，目前以拒絕逮捕、毆打警官等罪名被關進橙縣監獄 。