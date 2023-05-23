我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔學生大減 全美頂尖TJ高中錄取改革「合憲」

心酸…拿白卡住養老院 他們每月靠30元過日子

洛縣華生多的學區狼師騷擾女生被告 以近百萬和解

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
圖為羅蘭學區案發赫利小學。（谷歌圖）
圖為羅蘭學區案發赫利小學。（谷歌圖）

洛杉磯縣聖蓋博谷東邊華生比例極高的羅蘭學區（RUSD），一名狼師涉嫌性虐女生一案，23日公布訴訟和解結果，學區賠償受害者近百萬元。

洛杉磯縣高等法院法官斯奇珀（Barbara M. Scheper ），2日在法庭聽證時批准了這項和解協議。羅蘭學區賠付95萬元，在扣除律師費及其它費用後，約49.5萬元給受害女生，檢方未透露女孩真實姓名，只稱她為Jane RPV Doe，現年15歲。被告學區的辯護律師否認學區在案中有任何失職行為。

根據訴狀，原告2015年9月至2018年2月，在赫利小學（Hurley Elementary School ）上學期間，遭到一名教師在校區內性侵犯、性虐待和騷擾，作案地點包括教室和電腦室。訴狀指出，教師性虐行為包括撫摸和觸碰，還有擁抱及親吻。

根據訴狀，學區在整個案發過程存在失職過錯，校方管理人員並未採取任何制止行動，且這名狼師並未獲得適當培訓和監管，「事實上，被告不法行為完全導致了原告和其他未成年人受到侵害。」

訴狀聲稱，不法狼師實施的性虐待行為，導致受害者進行正常、合理及有意義互動方面出現障礙，這些互動包括與受害者平時信任的人，以及建立親密關係和家庭成員間。訴狀也指出，因導致原告互動能力的缺失，無法重新獲得信任、信心價值觀，受害者出現嚴重情緒困擾，包括焦慮、緊張和恐懼。

法庭文件中，學區辯護律師指出，受害女孩指出，學區未有任何針對她的作為。認為學區應該預先知道該教師的危險傾向，但並未阻止事態發展。

學區律師表示，「原告試圖說明學區的不作為，無形中對教師性虐行為起到助推作用，這是完全不合理且無事實依據的。」

羅蘭學區家長Joyce Yu表示，對學區發生這樣的案件感到震驚。作為家長，誰也不會因為要獲取這樣的賠償，讓子女在校區遭受不法對待。家長關心子女在學校安全要有充分保障。同時隨著社交媒體資訊多元，學生很小就獲得各種信息，有的信息對未成年孩子身心健康產生危害。希望學區能給以正確引導，同時對教師培訓監管，避免類似事件在學區再次發生。

華裔教委陳正治（Cary C. Chen ）指出，在任何職場，超越道德規範的行為是被零容忍的，給被害人造成的任何傷害永遠無法彌補。而事先的教育防範，才能最大程度保證避免不法行為發生。

學區 洛杉磯 性侵

上一則

迪士尼開始第三輪裁員 預計砍2500個崗位

延伸閱讀

網球／納達爾因臀傷退出法網 墨瑞也不打了

網球／納達爾因臀傷退出法網 墨瑞也不打了
輝達上季獲利看減 但分析師認為可能上修財測

輝達上季獲利看減 但分析師認為可能上修財測
強化師生心理建設 加州14學區獲聯邦撥款

強化師生心理建設 加州14學區獲聯邦撥款
洛縣科學奧林匹克 羅斯密學區奪金銀獎

洛縣科學奧林匹克 羅斯密學區奪金銀獎
下令公校圖書館禁LGBTQ書籍 佛州學區挨告了

下令公校圖書館禁LGBTQ書籍 佛州學區挨告了
首位華裔女性 陳楊頌恩當選大頸學區董事

首位華裔女性 陳楊頌恩當選大頸學區董事

熱門新聞

高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
兩名非裔歹徒白天闖入。（魯女士提供）

華人中醫診所大白天遭非裔歹徒闖入 視頻全錄

2023-05-17 19:01
19歲正妹在網絡上賣裸照引哄搶，但男網友得知真相後，紛紛表示心碎。。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱正妹賣裸照引瘋搶 知道真相眼淚掉下來

2023-05-19 15:34

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣

坎城愈穿愈少 名模從露乳溝到差點上空 現只剩內衣
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運