科技滲透情色產業 AV女優「還是處女」全靠它

在令大眾羞於啟齒但生生不息的情色行業，科技在不斷創造以假亂真的內容。左為AI偽造的美女Claudia，右為亞裔情色網紅Harriet Sugarcookie。（Instagram）

飛速發展的科技正在從方方面面滲入當代社會，人們看到的所謂真實的一切都可能是科技在造假。在令大眾羞於啟齒但生生不息的情色行業，科技也在不斷創造以假亂真的香豔內容。

近日，一位有著烏黑直髮和姣好容貌的女網友，在社交論壇Reddit論壇上現身，並發布許多清涼照片。這位女網友自稱叫Claudia，身材凹凸有致，她發布的照片瞬間讓大批直男網友為她淪陷。隨後，Claudia宣佈販售自己的裸照，求購聲不絕於耳。

視頻來源：世說新聞製作團隊

因為在短時間內引起巨大關注，Claudia也被論壇管理員盯上，經查證發現，Claudia並非真人，她的照片與言論，全都是由人工智能 生成。她販賣裸照的行為，也很快被叫停。許多愛上Claudia的網友知道真相後陷入崩潰，久久不願意相信她只是AI 創作的圖片。

Claudia的幕後創造者是兩名專攻計算機的大學生，二人在接受滾石雜誌的採訪時，堅稱這不是一場騙局，而是社會實驗，想探究網友能否區別出人工智能創作的圖片與真人照片。據悉，Claudia是用「Stable Diffusion」這款軟件創造出來的。

AI不僅能生成美女照片，更可以創造出虛擬女友。近日，社交軟件Snapchat上的網紅瑪喬麗推出與自己同名、長相相同的人工智慧虛擬女友「CarynAI」，並迅速爆紅。該款虛擬女友在測試中吸引超過一千名用戶訂閱，粉絲在使用時，每分鐘需支付一元，這為瑪喬麗帶來超過7萬多元收入，訂閱人數也在不斷上漲。

瑪喬麗在該軟體爆火後，表示希望這個虛擬女友能為男性「治癒孤單」，提供心理治療和自信重建。聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）應用倫理學中心主任Irina Raicu指出，長期依賴這種聊天機器人可能會模糊虛擬與真實間的界線，從而加深第二層不真實性，治癒孤單的說法也未獲得足夠心理學或社會學研究支持。

除了AI技術，當下熱門的換臉技術也廣泛運用在情色行業中。近日，一位亞裔 情色網紅Harriet Sugarcookie在採訪中透露，自己拍的所有性愛影片都是透過換臉等後製技術完成，並且表示自己這輩子「從未有過性行為」。Harriet在成人平台OnlyFans上販售情色影片，小有知名度，在推特上有80多萬人追蹤。

Harriet坦言，自己與男演員會身著特殊服裝，在全綠幕的房間，假裝發生性行為，再靠「Deepfake」換臉技對影片進行剪輯。有趣的是，在Harriet公布此事後，不但沒什麼粉絲抵制，反而吸引來更多網友訂閱她的影片。

隨著科技發展，上面提到的偽造情色內容會逐漸增加。但是販賣假情色內容是否有道德或法律問題，仍有很多爭議。伯克萊加大（UC Berkely）的計算機教授Hany Farid表示，他認為用AI創造情色產品是違法的。儘管「Deepfake」軟體創造的是虛擬人物，但該AI模型在訓練時使用了數百萬張真人照片，而這些真人照片大部分都沒有獲得本人的授權。

這些情色內容或許提供了一定程度上的便利，讓民眾在不傷害外界的前提下，自由探索性偏好和慾望，但也可能導致大眾在真人的親密關係中迷失，或養成不健康的慾望觀念。在未來教育中，人們該如何防範可能發生的問題，也是一大挑戰。