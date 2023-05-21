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迪士尼樂園的 GardenWalk 購物區發生槍案2死

橙縣訊
迪士尼樂園的 GardenWalk 購物區發生槍案，兩死。（示意圖，Unsplash.com）
迪士尼樂園的 GardenWalk 購物區發生槍案，兩死。（示意圖，Unsplash.com）

橙縣安那罕警方正在調查可能的雙重謀殺案，該案21日凌晨發生在迪士尼樂園的「花園大道」 （GardenWalk ）購物區。

橙縣縣驗屍官辦公室向城市新聞社（CNS）證實，已對購物區至少一人死亡事件展開調查，死者屍體位於迪士尼樂園和加州冒險樂園外的「花園大道」 購物區。

據 KTLA5 稱，警方大約在21日（週日）凌晨 2 點 30 分 被派到迪士尼路（ Disney Way） 400號 ，他們在一個停車場內發現一名據信為 30 多歲中槍的男子，已無生命體徵。

第二名受害者是一名 20 多歲的男子，被發現躺在停車場外的地面上。醫護人員立刻將他送往醫院治療，但因傷重不治身亡。目前警方尚未證實第二名男子是否也受槍傷，只證實兩起死亡案有關連。

安那罕「花園大道」是迪士尼樂園附近最受歡迎的購物和餐飲中心之一，距離樂園正門約五分鐘步行路程。 它的停車場也被當地多家酒店使用。

警方表示，槍擊案發生時有許多人在該地區，調查人員正在敦促任何有消息的人挺身而出，可撥打 714-675-1900 ，向安那罕警察局提供線索；或撥打 855-847-6227， 向橙縣滅罪熱線提交線索。

    

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