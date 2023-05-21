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洛城第二代華裔導演電影「與老爸過招」 笑中帶淚

記者邵敏／洛杉磯即時報導
電影「與老爸過招」主要演員劇組照。（受訪者提供）
電影「與老爸過招」主要演員劇組照。（受訪者提供）

洛杉磯好萊塢華裔導演黃偉治（Tom Huang），是台灣二代移民，他的最新電影「與老爸過招」(Dealing With Dad)，以親身經歷為劇本原型，講述子女照顧抑鬱症父親長達八年的感人故事。影片屢獲殊榮，笑中帶淚地傳遞人間溫情，感人至深。

電影主人公是一個女兒，在得知父親突發抑鬱症後，女兒嘗試了解父親、照顧父親，在這個過程中，原本疏遠的父女關係逐漸和解，父母、子女兩代人重新認識彼此。

故事就是導演黃偉治的親身經歷，在實際生活中，他花了八年讓父親擺脫抑鬱症，在漫長的時光中，他了解到抑鬱症是一種疾病 ，而不是普通的悲傷情緒，一家人達成共識後，支持父親積極治療。

在黃偉治的印象中，父親從小要求嚴格，關心如何取得經濟上的成功，而不是試圖了解子女，但當抑鬱症襲來時，父親嚴厲的外表消失了，變成一個非常柔軟的人。陪伴治療的過程中，父親與兒子敘述在台灣長大的故事、來到美國後的艱辛經歷，但此前從未分享過這些。「在某種程度上，因為抑鬱症，我和父親的關係變得更親近。」黃偉治笑著說，「但當父親走出憂鬱症後，他又回到以前的樣子。」

黃偉治最初創作電影劇本時，根據親身經歷寫的是父子故事，但後來改成父女，他認為生活中通常都是由女兒收拾家庭爛攤子，將主人公設定為女兒，故事會更有趣。確實如此，影片中的女兒角色豐富，有笑有淚，嬉笑怒罵中傳遞了愛和理解。

這部電影展示的是一個不完美的家庭，但當一家人共同應對危機時，發現愛始終存在。導演希望通過這部電影，讓人們重新思考自己和家庭的關係，同時也希望這部娛樂電影，能引發人們對抑鬱症和心理健康的關注。

因為健康關係，黃偉治的父親至今沒有看過「與老爸過招」 ，但看過兒子的前一部作品「尋找我」（Find Me）。父親當時的評論是，「電影還不錯，但你知道什麼是偉大的電影嗎，女傭變鳳凰 (Maid in Manhattan)就是很棒的電影，你要讓珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）出現在你的電影中，這才會很棒。」這是父親對兒子電影的關注方式和期待。

「與老爸過招」目前已贏得14個電影節獎項，並在全美多個城市上映，同時可以在亞馬遜、iTunes和Google Play等商店在線購買觀看。不少觀眾看了影片後表示，「我也有一個這樣的爸爸，我也有一個像電影中的姐姐或兄弟 。」對此，導演黃偉治認為，能讓人們在電影中看到自己和家人的影子，這是創作最大的欣慰。

黃偉治（Tom Huang）導演電影，左一黃偉治。（受訪者提供）
黃偉治（Tom Huang）導演電影，左一黃偉治。（受訪者提供）
黃偉治與父母的合影，父親來自台灣，母親來自上海。（受訪者提供）
黃偉治與父母的合影，父親來自台灣，母親來自上海。（受訪者提供）

電影 導演 珍妮佛洛佩茲

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