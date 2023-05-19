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亞裔反欺凌反仇恨日 國會黨團紀念陳果仁

記者丁曙／即時報導
陳果仁之死首度引發美國大規模亞太裔民權運動。(陳果仁與陳余瓊芳遺產會)
陳果仁之死首度引發美國大規模亞太裔民權運動。(陳果仁與陳余瓊芳遺產會)

國會亞太裔黨團（CAPAC）成員18日舉辦第五屆「全美亞太裔AAPI反對欺凌和仇恨日」（National AAPI Day Against Bullying and Hate），這一天正好是華裔陳果仁（Vincent Chin）的生日，他在 1982 年因為仇恨犯罪而被殘忍殺害，他的死激起了全國的強烈抗議，引發了歷史性的亞太裔民權運動和持續至今的多種族聯盟，並於今年 4 月 26 日成立「陳果仁學會」（Vincent Chin Institute）。

國會眾議員暨亞太裔黨團主席趙美心（Judy Chu）指出，正如紀念陳果仁的 68 歲生日一樣，亞太裔黨團今天與全國各地組織，一起紀念第五屆年度全國亞太裔反對欺凌和仇恨日。40多年前導致陳果仁慘遭謀殺的反亞裔仇外心理、種族主義和仇恨當今仍然存在，幾乎每天都有針對亞裔美國人的襲擊。最近三年多來，種族歧視和將亞裔美國人當作新冠（ COVID-19） 大流行的替罪羊，助長了1萬1500 多起針對亞裔父母、兒童和老人的仇恨犯罪和事件。

在這個日益關注美中關係的時刻，大家必須保持警惕，旨在解決美國國家安全或與中國經濟競爭的言論和政策，不應該進一步加劇對亞裔美國人的仇外心理和人身攻擊。 此外，大家還須明確地為太平洋島民社區挺身而出，他們長期以來被錯誤地定型為暴力和非法，並經歷過不成比例的定性和警察暴行。在紀念全國亞太裔反對欺凌和仇恨日時必須再次承諾，亞太裔在與偏見作鬥爭需要相互支持，這種互助合作是一種力量。

國會眾議員暨亞裔黨團黨鞭劉雲平（Ted W. Lieu）表示，在亞太裔反對欺凌和仇恨日，人們紀念陳果仁的人生和記憶，他是 1982 年因種族仇恨行為而被殘忍殺害的美國華人。今天，亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民的社區，面臨越來越嚴重的仇外心理和偏執，研究表明，所有亞太裔學生中有一半在學年期間報告了基於偏見的騷擾。這些令人不安的模式是不可接受的，他和亞太裔黨團的同事們團結一致，建立一種包容的文化，慶祝多樣性並結束一切形式的種族主義、暴力和仇恨。

當日發表談話和聲明的成員，還有國會亞太裔黨團第一副主席孟昭文（Grace Meng）、第二副主席高野（Mark Takano）等十多人。

國會眾議員趙美心（中）在「陳果仁學會」成立儀式上演講。（眾議員辦公室）
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亞裔 眾議員 種族主義

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