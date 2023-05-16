南加河濱市兩車對撞大車禍 5人傷勢嚴重

河濱市16日上午發生兩車對撞嚴重車禍。（KTLA）

南加 內陸河濱市（Riverside ）16日上午發生兩車對撞嚴重車禍 ，五人送醫，其中三名傷者是孩童。兩天前，河濱縣曾發生一起嚴重車禍，一名母親及兩名幼女身亡，多人送醫。

16日（周二）車禍發生在上午約7時30分，位於市區阿靈頓街（Arlington Ave.）與斯多沃路（Stover Ave.)交匯處，捲入車禍的是一輛灰色日產牌轎車（Nissan)與一輛白色本田 轎車。

根據媒體得到的家庭監控視頻顯示，本田車駕駛明顯失控，偏離了原來行駛路線，與對面車道行駛的日產轎車猛烈對撞，因力度太大，汽車零件和碎片四散，甚至掉落到附近居民庭院內。

河濱市警局發言人表示，日產車內四名乘客，包括一名女性成年人及三名未成年人受傷嚴重，送往附近醫院治療。駕駛本田車的男性駕駛也送醫治療，情況危急。

附近居民瑟納羅絲（Cisneros）表示，她正在工作，從監控視頻中目睹發生的一切，很震驚！看見一個小女孩因車禍躺在街路上。阿靈頓街發生車禍路段，經常有人駕車超速行駛。4月間，一輛卡車失控撞到她的住宅臥室牆上。從那以後，她因害怕一直住在客廳裡。她驚恐說：「太可怕了。晚上睡覺時總是擔心有車撞進屋子裡。有鄰居已經要求市府在這個街口安裝交通指示標誌。」

對於這起兩車對撞車禍，警方正調查是否涉及酒駕或毒駕。