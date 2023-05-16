母親節南加媽媽和2幼女車禍身亡 路上車輛經過不停車

南加河濱縣母親節發生重大車禍。(KTLA)

母親節 本是值得慶祝的節日，但這一天，南加河濱縣（Riverside County）卻發生一場車禍 悲劇，導致一名年輕的母親和兩個年幼女兒身亡。目擊者指出，車禍發生時，路上很多車輛從受傷孩子身邊經過，但沒有人停車幫助。

這起交通事故發生在5月14日（周日）早上7時30分左右，地點是河濱縣白水鎮（Whitewater）10號州際公路上，該鎮位於棕櫚泉市（Palm Springs）西北約15分鐘車程。遇害者身分目前已公佈，31歲的Cecilia Villalobos來自橙縣安那罕（Anaheim），兩名女孩年齡分別為八歲和11歲。在這起大型車禍中，該家庭的其他六名成員也有不同程度受傷。

加州 公路巡警局在Haugen-Lehmann Way西邊的東行10號高速公路上，對現場做出回應；在警方到達之前，一些駕車者和好心人試圖幫助受害者。皮膚科醫生Timothy Jochen是現場目擊者，他在致命車禍發生後停車下來，稱這是他永遠不會忘記的一幕。

Jochen當時看到前方車道上有一個孩子躺在地上，但身邊仍有很多車輛繼續駕駛經過，他趕緊把車停下來，跑到孩子身邊，雖然不是急診科醫生，但Jochen竭盡全力幫助受傷的孩子。

加州公路巡警局的官員描述事故現場，一輛特斯拉車和一輛老款雪佛蘭Suburban相撞，導致雪佛蘭撞上中央分隔板並翻車，車內的六人被迅速彈射出去，包括後來確定身亡的母親和兩名年幼的女兒。初步信息表明，事故發生時，車內有人沒有繫著安全帶。

受傷的另外兩個孩子，目前正在Loma Linda醫療中心的兒科病房接受治療，據報導，他們的情況都很嚴重。從兩名倖存司機那裡得到的報告相互矛盾，當局仍在在調查事故發生的具體原因、以及過錯方。