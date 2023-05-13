聖地牙哥台美傳統周 文化巡演團重現台灣復古年代

台灣追想曲-萬家燈火齊家綻放。（橙僑中心提供）

2023年聖地牙哥 台美傳統周5月6日在台灣中心揭開序幕，由台美基金會董事陳淑慎與台灣中心管理委員會主席歐春美共同擔任主持，並由聖地牙哥台美基金會董事長張裕華，代表頒發應屆高中畢業生獎學金，獲獎學生不分族裔，皆是品學兼優、熱心服務社區的學生，包含John C Chang、Elaine F Dong、Rebecca G Kornu、Ruei-Chi Lai、Stephanie E Ling、Chloe Z Lu、Kiyam S Merali、Anya Sabhnani以及Justin Y Wu等9名學生；模範母親獎則由鄭玉雀女士獲得。

鄭玉雀不僅是一位三個子女的母親，還是職業婦女，不僅灌輸小孩台灣文化、不忘根源之觀念，無微不至的關懷與付出，讓她的三個孩子在事業上都非常成功，且都待人非常客氣與和善。

台灣科學獎則由Del Norte 高中的Alex K Kumar與Aravind Vishnu 2名學生抱得最大獎項。

橙縣僑教中心主任蕭蓓如、僑務委員謝家樹、杜武青、僑務諮詢委員傅家康、黃莉莉、聖地牙哥台灣同鄉會會長葉芸青，以及台美基金會九名董事，皆到場共襄盛舉。

對聖地牙哥台美基金/台灣中心每年從事公益活動頒發獎學金予品學兼優的高中生、獎勵模範母親、台灣科學獎以及對台美人的愛心照顧、對於台灣文化與台語教育 之推動，蕭蓓如表示，她感到滿滿的感動，非常榮幸見證此一慈善活動的頒獎禮與台美傳統周的開幕儀式。

傳統周開幕式壓軸戲是由僑委會遴派國立台灣戲曲學院-台灣特技團到聖地牙哥巡演「台灣追想曲」，將豐富的傳統雜技藝術，結合舞蹈、戲劇、藝陣等表演形式，搭配國、台、客及原住民 音樂，展現台灣獨特的人文與自然風景，並敘述台灣先民離鄉背井尋找機遇。表演中不僅重現台灣繁華懷舊的城市與活力十足的廟會文化，讓身在異鄉的僑胞觀眾能體驗台灣早期歷史文化風。

整場表演活動非常精彩、感動與逗趣並引起許多僑學商界代表之共鳴，以及主流社會人士對於台灣多元文化、歷史的理解與認識，巡演團的演出不僅獲得滿場掌聲不斷，更吸引近500人次民眾前往觀賞。