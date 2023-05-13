我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風襲擊德州格蘭河谷 至少1死11傷

傳義大利暫停核發中國簽證 義國使館否認

聖地牙哥台美傳統周 文化巡演團重現台灣復古年代

聖地牙哥訊
台灣追想曲-萬家燈火齊家綻放。（橙僑中心提供）
台灣追想曲-萬家燈火齊家綻放。（橙僑中心提供）

2023年聖地牙哥台美傳統周5月6日在台灣中心揭開序幕，由台美基金會董事陳淑慎與台灣中心管理委員會主席歐春美共同擔任主持，並由聖地牙哥台美基金會董事長張裕華，代表頒發應屆高中畢業生獎學金，獲獎學生不分族裔，皆是品學兼優、熱心服務社區的學生，包含John C Chang、Elaine F Dong、Rebecca G Kornu、Ruei-Chi Lai、Stephanie E Ling、Chloe Z Lu、Kiyam S Merali、Anya Sabhnani以及Justin Y Wu等9名學生；模範母親獎則由鄭玉雀女士獲得。

鄭玉雀不僅是一位三個子女的母親，還是職業婦女，不僅灌輸小孩台灣文化、不忘根源之觀念，無微不至的關懷與付出，讓她的三個孩子在事業上都非常成功，且都待人非常客氣與和善。

台灣科學獎則由Del Norte 高中的Alex K Kumar與Aravind Vishnu 2名學生抱得最大獎項。

橙縣僑教中心主任蕭蓓如、僑務委員謝家樹、杜武青、僑務諮詢委員傅家康、黃莉莉、聖地牙哥台灣同鄉會會長葉芸青，以及台美基金會九名董事，皆到場共襄盛舉。

對聖地牙哥台美基金/台灣中心每年從事公益活動頒發獎學金予品學兼優的高中生、獎勵模範母親、台灣科學獎以及對台美人的愛心照顧、對於台灣文化與台語教育之推動，蕭蓓如表示，她感到滿滿的感動，非常榮幸見證此一慈善活動的頒獎禮與台美傳統周的開幕儀式。

傳統周開幕式壓軸戲是由僑委會遴派國立台灣戲曲學院-台灣特技團到聖地牙哥巡演「台灣追想曲」，將豐富的傳統雜技藝術，結合舞蹈、戲劇、藝陣等表演形式，搭配國、台、客及原住民音樂，展現台灣獨特的人文與自然風景，並敘述台灣先民離鄉背井尋找機遇。表演中不僅重現台灣繁華懷舊的城市與活力十足的廟會文化，讓身在異鄉的僑胞觀眾能體驗台灣早期歷史文化風。

整場表演活動非常精彩、感動與逗趣並引起許多僑學商界代表之共鳴，以及主流社會人士對於台灣多元文化、歷史的理解與認識，巡演團的演出不僅獲得滿場掌聲不斷，更吸引近500人次民眾前往觀賞。

訪問團與聖地牙哥主辦團隊謝幕大合照。（橙僑中心提供）
訪問團與聖地牙哥主辦團隊謝幕大合照。（橙僑中心提供）
橙僑中心主任蕭蓓如(右3)、僑務委員杜武青(右2)、謝家樹(左2)、僑務諮詢委員...
橙僑中心主任蕭蓓如(右3)、僑務委員杜武青(右2)、謝家樹(左2)、僑務諮詢委員傅家康(右1)、黃莉莉(左1)以及聖地牙哥台美基金會董事長張裕華(左3)大合照。（橙僑中心提供）

聖地牙哥 原住民 教育

上一則

母親節的南加花市 男兒變成消費主力

下一則

庫卡蒙加牧場投百萬打造新健行步道 通向峽谷和瀑布

延伸閱讀

周末這樣玩╱聖地牙哥航母博物館 體驗傳奇

周末這樣玩╱聖地牙哥航母博物館 體驗傳奇
周末這樣玩／聖地牙哥航母博物館 體驗傳奇海軍冒險史

周末這樣玩／聖地牙哥航母博物館 體驗傳奇海軍冒險史
橙縣、聖地牙哥僑界 聲援台灣參加WHA

橙縣、聖地牙哥僑界 聲援台灣參加WHA
南加橙縣聖地牙哥僑界 聲援台灣參加世界衛生大會

南加橙縣聖地牙哥僑界 聲援台灣參加世界衛生大會
經文處 表彰橙縣僑務榮譽職人員

經文處 表彰橙縣僑務榮譽職人員
帳戶多7萬？ 聖地牙哥老夫婦遭詐騙 匯回對方自虧6.8萬

帳戶多7萬？ 聖地牙哥老夫婦遭詐騙 匯回對方自虧6.8萬

熱門新聞

牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
洛杉磯購物中心The Grove，5月7日發生大規模鬥毆事件。（目擊者）

LA知名購物中心爆大規模鬥毆 路人驚叫警察在哪？

2023-05-08 14:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12
2023 年 5 月 8 日聖地牙哥，一名美國邊境巡邏人員指揮尋求庇護者在墨西哥蒂華納附近的邊境雙柵欄之間等待處理。 （美聯社）

遣返令失效 華人憂偷渡潮

2023-05-12 02:19

超人氣

更多 >
白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院

白冰冰被黑道追殺「砍到馬路上」 遭扁鑽狠捅慘住院
網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽

網傳400名中國遊客滯留不回 義大利疑停發團簽
台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作

台前駐美代表高碩泰揭密 「川蔡通話」非即興之作
傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多

傳400溫州客滯留不回 業者：義大利簽證耗時 成行不多
台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」