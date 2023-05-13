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橙縣台灣週醫學講座 百歲長者睡眠皆好

本報訊
2023橙縣台灣傳統週「醫學講座」，橙僑中心主任蕭蓓如(前排右五)、籌委會召集人呂耀勳(前排左四)、林翠雲(前排右四)、黃河芬 (前排右三)、徐湛生(前排右二)、張欣珠(前排左一)致贈感謝狀給主講人(前排左二至三)陳正翰及游世寧、郭芳欣(前排左五)。(橙僑中心)
2023橙縣台灣傳統週「醫學講座」，橙僑中心主任蕭蓓如(前排右五)、籌委會召集人呂耀勳(前排左四)、林翠雲(前排右四)、黃河芬 (前排右三)、徐湛生(前排右二)、張欣珠(前排左一)致贈感謝狀給主講人(前排左二至三)陳正翰及游世寧、郭芳欣(前排左五)。(橙僑中心)

2023年橙縣台灣傳統週「醫學講座」5月7日在橙縣華僑文教服務中心禮堂舉行，活動由橙縣傳統週籌委會呂耀勳、林翠雲僑、徐湛生、黃河芬僑務諮詢委員及張欣珠僑務顧問等召集人共同主持。 

今年「醫學講座」分別邀請心理學博士郭芳欣主講「睡眠與身心健康」，精神科醫師游世寧主講「失眠的藥物治療」，心臟疾病專科醫師陳正翰主講「心臟保養及最新心臟病學科技」。

主講人郭芳欣表示，睡眠並非像關燈、關閉引擎或電腦關機這麼簡單，睡眠對許多重要功能至關重要，包括發育、能量保存、免疫反應調節、認知，甚至包括清除清醒時大腦沉淀的毒素。研究顯示，活到100歲的長者在整個生命週期中，通常都擁有最佳睡眠。然而每晚睡眠時少於7小時及多於9小時，都可能增加健康風險。

在治療失眠的專題方面，游世寧醫師除講解不同治療藥物外，她強調培養有助睡眠的生活習慣也相當重要，遠離尼古丁、避免飲酒及大吃晚餐，定時晨間運動及保持規律作息，選購舒適的睡床，睡覺時室溫不太熱或太冷，營造黑暗及安靜臥室環境，而且睡前一定要將手機拋在視線之外。

心臟專科醫生陳正翰提醒，為了保養心臟機能，平時注意運動及飲食是不二法門。心臟有先天障礙或機能受損，需要手術援救，隨著醫學科技的進步，病患有更好的手術選擇方案，例如有一種十分常見的心臟情況，稱為主動脈瓣狹窄，現在可以進行一種微創手術，可取代開放式心臟手術。

當天吸引逾50位僑民參加，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、北美洲台灣商會聯合總會副總會長暨僑務顧問沈柏文，柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、橙縣華人獅子會會長洪陳鋒、財務長楊怡文及前會長黃淑芳、柑縣台灣人公共事務會會長鄭學成、柑縣台灣醫師及牙醫師公會前會長郭素容也應邀出席。講座專題演講都與身心健康息息相關，經過3位專科醫師及專家深入淺出的講解，聽眾受益良多。 

醫學講座專題演講都與身心健康息息相關，出席僑民聚精會神。(橙僑中心)
醫學講座專題演講都與身心健康息息相關，出席僑民聚精會神。(橙僑中心)

橙縣 手術 醫學

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